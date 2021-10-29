В Перми наградили полицейских и медиков за помощь после стрельбы в вузе
Пермский губернатор Махонин наградил полицейских и медиков за помощь после стрельбы в вузе
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяВременно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наградил памятными знаками сотрудников ГИБДД, задержавших стрелявшего в вузе, где погибли шесть человек, а также вручил благодарственные письма психологам и медикам, оказавшим экстренную помощь пострадавшим и родственникам скончавшихся.
"Начну с церемонии награждения людей, которые не допустили распространения трагедии, происходившей в государственном университете. Только благодаря вашей смелости, профессионализму и настоящему подвигу удалось избежать еще большего числа жертв трагедии. Спасибо за ваш труд и неравнодушие! Дай Бог, чтобы подобное не повторилось", — сказал Махонин на заседании краевого правительства в пятницу.
Махонин от имени всех жителей региона высказал слова благодарности сотрудникам дорожно-патрульной службы, медику ПГНИУ и психологам.
Губернатор наградил сотрудников ГИБДД управления МВД РФ по Перми инспектора Константина Калинина и старшего инспектора Владимира Макарова памятным знаком "Герб Пермского края" 1 степени "за мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, за смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника". Заведующей здравпунктом госуниверситета Анне Никитиной вручено благодарственное письмо "за оказание первой медпомощи в условиях, сопряженных с риском для жизни". Кроме того, благодарственные письма за оказание экстренной помощи пострадавшим и родственникам погибших получили методист социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева, врач краевой психиатрической больницы Жанна Григорьева, заведующая кафедрой психологии развития ПГНИУ Светлана Жданова.
Благодарственными письмами отмечены еще несколько врачей и психологов, в том числе из системы МЧС.
Студент Тимур Бекмансуров 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Калинин был награжден орденом Мужества, а его коллега Макаров – медалью "За отличие в охране общественного порядка".
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