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В Перми наградили полицейских и медиков за помощь после стрельбы в вузе

В Перми наградили полицейских и медиков за помощь после стрельбы в вузе - РИА Новости, 29.10.2021

В Перми наградили полицейских и медиков за помощь после стрельбы в вузе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наградил памятными знаками сотрудников ГИБДД, задержавших стрелявшего в вузе, где погибли шесть человек, а также... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:32

2021-10-29T14:32

2021-10-29T14:32

пермский край

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

владимир макаров

дмитрий махонин

ольга васильева

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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наградил памятными знаками сотрудников ГИБДД, задержавших стрелявшего в вузе, где погибли шесть человек, а также вручил благодарственные письма психологам и медикам, оказавшим экстренную помощь пострадавшим и родственникам скончавшихся."Начну с церемонии награждения людей, которые не допустили распространения трагедии, происходившей в государственном университете. Только благодаря вашей смелости, профессионализму и настоящему подвигу удалось избежать еще большего числа жертв трагедии. Спасибо за ваш труд и неравнодушие! Дай Бог, чтобы подобное не повторилось", — сказал Махонин на заседании краевого правительства в пятницу.Махонин от имени всех жителей региона высказал слова благодарности сотрудникам дорожно-патрульной службы, медику ПГНИУ и психологам.Губернатор наградил сотрудников ГИБДД управления МВД РФ по Перми инспектора Константина Калинина и старшего инспектора Владимира Макарова памятным знаком "Герб Пермского края" 1 степени "за мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, за смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника". Заведующей здравпунктом госуниверситета Анне Никитиной вручено благодарственное письмо "за оказание первой медпомощи в условиях, сопряженных с риском для жизни". Кроме того, благодарственные письма за оказание экстренной помощи пострадавшим и родственникам погибших получили методист социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева, врач краевой психиатрической больницы Жанна Григорьева, заведующая кафедрой психологии развития ПГНИУ Светлана Жданова.Благодарственными письмами отмечены еще несколько врачей и психологов, в том числе из системы МЧС.Студент Тимур Бекмансуров 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.Ранее Калинин был награжден орденом Мужества, а его коллега Макаров – медалью "За отличие в охране общественного порядка".

https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html

https://ria.ru/20211027/sostoyanie-1756556380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, владимир макаров, дмитрий махонин, ольга васильева