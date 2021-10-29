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Политолог: Мьянма упустила возможность начать диалог с АСЕАН
Политолог: Мьянма упустила возможность начать диалог с АСЕАН - РИА Новости, 29.10.2021
Политолог: Мьянма упустила возможность начать диалог с АСЕАН
Мьянма упустила возможность начать диалог с другими странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и мировым сообществом, не направив своего... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:24
2021-10-29T17:24
в мире
справки
мьянма
аун сан су чжи
экономическое сообщество асеан
россия
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БАНГКОК, 29 окт – РИА Новости. Мьянма упустила возможность начать диалог с другими странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и мировым сообществом, не направив своего представителя на состоявшуюся на этой неделе серию саммитов АСЕАН и диалоговых партнеров блока.Об этом заявил РИА Новости известный таиландский политолог, обозреватель и специалист по АСЕАН Кави Чонгкиттавон, комментируя результаты завершившейся в четверг ежегодной "лидерской" недели АСЕАН 2021 года, проходившей в Брунее в смешанном очном и виртуальном формате. "Неделя" представляла собой серию саммитов лидеров стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров блока, посвященных обсуждению широкого круга вопросов регионального и мирового значения.Ранее на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая прошла перед серией саммитов, было решено не приглашать на саммиты представителя военных властей Мьянмы, а вместо этого предоставить Мьянме возможность направить для участия в саммитах "неполитического представителя". Мьянма назвала это решение нарушением духа и буквы уставных документов блока и отказалась от участия в саммитах, "не в порядке бойкота, а потому, что представитель правительства страны не был приглашен"."Мьянма сама себя поставила в проигрышную ситуацию, потому что они на саммит не пришли. Им следовало прислать представителя, "неполитического", как было сказано в заявлении министерской встречи АСЕАН по участию Мьянмы. А они встали в позу, "обиделись" - раз не приглашаете политическое руководство, тогда мы не участвуем", - сказал РИА Новости Чонгкиттавон."В АСЕАН перед саммитом уже раздавались голоса за исключение Мьянмы из блока. А теперь у тех, кто этого хочет, появился козырь на руках. Если бы они промолчали и просто просидели эту неделю на саммите, было бы гораздо лучше для Мьянмы", - считает эксперт.Отсутствие представителя одной из стран-членов АСЕАН на саммитах организации, даже если это "неполитический" представитель – это жест, причем очень неблагожелательный как по отношению к АСЕАН, так и по отношению к председателю АСЕАН 2021 года – Брунею, пояснил Чонгкиттавон."Мне думается, Мьянме, которая не выполняет требования, выработанные и принятые в АСЕАН в апреле этого года с ее же участием, в частности не предоставляет доступа к лидерам всех сторон конфликта, происходящего в стране, специальному представителю Председателя АСЕАН, было бы полезней принять участие в саммите, направив на него неполитического представителя, чем вовсе отказаться от участия", - подытожил эксперт.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, воспользовавшись конституционным механизмом введения режима чрезвычайного положения и арестовав гражданских лидеров страны, которым затем были предъявлены уголовные и административные обвинения, связанные с незаконным импортом портативной аппаратуры связи, нарушениями режима контроля и борьбы с коронавирусной инфекцией, коррупции и нарушении закона о государственной тайне.В течение первых четырех месяцев после прихода военных к власти более тысячи гражданских лиц погибли в результате столкновений с полицией и военнослужащими во время массовых протестов против военных властей. В последние пять месяцев антиправительственное движение Мьянмы перешло к тактике вооруженной борьбы с военным правительством, создав местные группы "самообороны", устраивающие взрывы самодельных взрывных устройств и нападающие на отдельных военнослужащих и воинские подразделения, а также совершившие десятки убийств гражданских администраторов, назначенных военными, и членов их семей. После прихода военных к власти также активизировались боевые действия между мьянманскими вооруженными силами и вооруженными этническими группировками, борющимися за автономию национальных окраин страны, устроенной по унитарному принципу.АСЕАН, в которой состоит Мьянма, призывает все стороны конфликта к прекращению насилия и мирным переговорам. Назначенный АСЕАН спецпредставитель по Мьянме, второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф планировал на октябрь свой первый визит в Мьянму в этом качестве, однако после того, как мьянманские военные отказали ему во встрече с находящейся под домашним арестом бывшим государственным советником (фактическим премьером), лидером бывшей правящей партии и Нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи, визит спецпредставителя в Мьянму в ближайшее время оказался под вопросом. Отказ в доступе спецпредставителя АСЕАН к оппозиционным фигурам и невыполнение пунктов "дорожной карты" АСЕАН для Мьянмы, согласованной на предыдущих саммитах министров иностранных дел АСЕАН с участием Мьянмы, стали основными причинами постановки вопроса об участии мьянманских военных в саммите лидеров блока 26 - 28 октября 2021 года.Мьянманские военные заявляют, что не могут пока дать возможность спецпредставителю АСЕАН встретиться с Аун Сан Су Чжи и другими бывшими лидерами страны, так как они находятся под следствием и судом. Также, руководители военного правительства заявляют, что планы АСЕАН, связанные с переговорами всех сторон конфликта, могут осуществиться только после восстановления в Мьянме стабильности и порядка, и что в настоящий момент такие переговоры невозможны. Отвечая на запрос спецпредставителя АСЕАН отказом во встрече с арестованными гражданскими лидерами, военное правительство Мьянмы посоветовало ему пока сосредоточиться на переговорах с официальными представителями властей страны.Страны-члены АСЕАН, оценивая ситуацию в Мьянме, как кризисную, и совместно призывая все стороны конфликта в стране к прекращению насилия и переговорам, по-разному представляют себе конкретные меры, которые региональный блок может и должен принять для достижения этой цели. В АСЕАН действуют уставные принципы принятия всех решений исключительно консенсусом всех стран-членов и невмешательства во внутренние дела друг друга.В АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма.Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Россия, Китай, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония, Индия, Европейский Союз и, с 2021 года - Великобритания.
https://ria.ru/20211029/myanma-1756869952.html
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в мире, справки, мьянма, аун сан су чжи, экономическое сообщество асеан, россия
17:24 29.10.2021
 
Политолог: Мьянма упустила возможность начать диалог с АСЕАН

Политолог: для Мьянмы было бы лучше присутствовать на саммите АСЕАН

© Pixabay / Gero BirkenmaierХрам в Мандалае, Мьянма
Храм в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Pixabay / Gero Birkenmaier
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БАНГКОК, 29 окт – РИА Новости. Мьянма упустила возможность начать диалог с другими странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и мировым сообществом, не направив своего представителя на состоявшуюся на этой неделе серию саммитов АСЕАН и диалоговых партнеров блока.
Об этом заявил РИА Новости известный таиландский политолог, обозреватель и специалист по АСЕАН Кави Чонгкиттавон, комментируя результаты завершившейся в четверг ежегодной "лидерской" недели АСЕАН 2021 года, проходившей в Брунее в смешанном очном и виртуальном формате. "Неделя" представляла собой серию саммитов лидеров стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров блока, посвященных обсуждению широкого круга вопросов регионального и мирового значения.
Ранее на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая прошла перед серией саммитов, было решено не приглашать на саммиты представителя военных властей Мьянмы, а вместо этого предоставить Мьянме возможность направить для участия в саммитах "неполитического представителя". Мьянма назвала это решение нарушением духа и буквы уставных документов блока и отказалась от участия в саммитах, "не в порядке бойкота, а потому, что представитель правительства страны не был приглашен".
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"Мьянма сама себя поставила в проигрышную ситуацию, потому что они на саммит не пришли. Им следовало прислать представителя, "неполитического", как было сказано в заявлении министерской встречи АСЕАН по участию Мьянмы. А они встали в позу, "обиделись" - раз не приглашаете политическое руководство, тогда мы не участвуем", - сказал РИА Новости Чонгкиттавон.
"В АСЕАН перед саммитом уже раздавались голоса за исключение Мьянмы из блока. А теперь у тех, кто этого хочет, появился козырь на руках. Если бы они промолчали и просто просидели эту неделю на саммите, было бы гораздо лучше для Мьянмы", - считает эксперт.
Отсутствие представителя одной из стран-членов АСЕАН на саммитах организации, даже если это "неполитический" представитель – это жест, причем очень неблагожелательный как по отношению к АСЕАН, так и по отношению к председателю АСЕАН 2021 года – Брунею, пояснил Чонгкиттавон.
"Мне думается, Мьянме, которая не выполняет требования, выработанные и принятые в АСЕАН в апреле этого года с ее же участием, в частности не предоставляет доступа к лидерам всех сторон конфликта, происходящего в стране, специальному представителю Председателя АСЕАН, было бы полезней принять участие в саммите, направив на него неполитического представителя, чем вовсе отказаться от участия", - подытожил эксперт.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, воспользовавшись конституционным механизмом введения режима чрезвычайного положения и арестовав гражданских лидеров страны, которым затем были предъявлены уголовные и административные обвинения, связанные с незаконным импортом портативной аппаратуры связи, нарушениями режима контроля и борьбы с коронавирусной инфекцией, коррупции и нарушении закона о государственной тайне.
В течение первых четырех месяцев после прихода военных к власти более тысячи гражданских лиц погибли в результате столкновений с полицией и военнослужащими во время массовых протестов против военных властей. В последние пять месяцев антиправительственное движение Мьянмы перешло к тактике вооруженной борьбы с военным правительством, создав местные группы "самообороны", устраивающие взрывы самодельных взрывных устройств и нападающие на отдельных военнослужащих и воинские подразделения, а также совершившие десятки убийств гражданских администраторов, назначенных военными, и членов их семей. После прихода военных к власти также активизировались боевые действия между мьянманскими вооруженными силами и вооруженными этническими группировками, борющимися за автономию национальных окраин страны, устроенной по унитарному принципу.
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 18:17
В МИД Мьянмы опровергли бойкот саммита АСЕАН
АСЕАН, в которой состоит Мьянма, призывает все стороны конфликта к прекращению насилия и мирным переговорам. Назначенный АСЕАН спецпредставитель по Мьянме, второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф планировал на октябрь свой первый визит в Мьянму в этом качестве, однако после того, как мьянманские военные отказали ему во встрече с находящейся под домашним арестом бывшим государственным советником (фактическим премьером), лидером бывшей правящей партии и Нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи, визит спецпредставителя в Мьянму в ближайшее время оказался под вопросом. Отказ в доступе спецпредставителя АСЕАН к оппозиционным фигурам и невыполнение пунктов "дорожной карты" АСЕАН для Мьянмы, согласованной на предыдущих саммитах министров иностранных дел АСЕАН с участием Мьянмы, стали основными причинами постановки вопроса об участии мьянманских военных в саммите лидеров блока 26 - 28 октября 2021 года.
Мьянманские военные заявляют, что не могут пока дать возможность спецпредставителю АСЕАН встретиться с Аун Сан Су Чжи и другими бывшими лидерами страны, так как они находятся под следствием и судом. Также, руководители военного правительства заявляют, что планы АСЕАН, связанные с переговорами всех сторон конфликта, могут осуществиться только после восстановления в Мьянме стабильности и порядка, и что в настоящий момент такие переговоры невозможны. Отвечая на запрос спецпредставителя АСЕАН отказом во встрече с арестованными гражданскими лидерами, военное правительство Мьянмы посоветовало ему пока сосредоточиться на переговорах с официальными представителями властей страны.
Страны-члены АСЕАН, оценивая ситуацию в Мьянме, как кризисную, и совместно призывая все стороны конфликта в стране к прекращению насилия и переговорам, по-разному представляют себе конкретные меры, которые региональный блок может и должен принять для достижения этой цели. В АСЕАН действуют уставные принципы принятия всех решений исключительно консенсусом всех стран-членов и невмешательства во внутренние дела друг друга.
В АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Россия, Китай, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония, Индия, Европейский Союз и, с 2021 года - Великобритания.
 
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