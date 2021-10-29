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Липецкая область
https://ria.ru/20211029/musor-1756851110.html
В Липецкой области активно внедряют систему раздельного сбора мусора
В Липецкой области активно внедряют систему раздельного сбора мусора - РИА Новости, 29.10.2021
В Липецкой области активно внедряют систему раздельного сбора мусора
Власти Липецкой области установили почти 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в ближайшее время, благодаря федеральной... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:37
2021-10-29T13:37
липецкая область
мусор
грязи
усмань
липецк
жкх
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области установили почти 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в ближайшее время, благодаря федеральной поддержке, в регионе установят еще 228 мусорных контейнеров, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы администрации области, работа по установке контейнеров для раздельного сбора отходов в Липецкой области ведется с 2018 года. Сначала контейнеры были установлены в Липецке и Ельце, но постепенно территория раздельного сбора отходов увеличивалась и сейчас она действует на территории городов Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин, а также в селах Липецкого и Хлевенского районов."Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет", – прокомментировал Артамонов.Губернатор добавил, что в следующем году на реконструкцию старых и строительство новых современных контейнерных площадок в селах Липецкого района из муниципального бюджета выделено 2 миллиона рублей.Как отметили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, увеличение доли обработанных и утилизированных ТКО и сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, являются приоритетными задачами федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".
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мусор, грязи, усмань, липецк, жкх, игорь артамонов
13:37 29.10.2021
 

В Липецкой области активно внедряют систему раздельного сбора мусора

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области установили почти 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в ближайшее время, благодаря федеральной поддержке, в регионе установят еще 228 мусорных контейнеров, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы администрации области, работа по установке контейнеров для раздельного сбора отходов в Липецкой области ведется с 2018 года. Сначала контейнеры были установлены в Липецке и Ельце, но постепенно территория раздельного сбора отходов увеличивалась и сейчас она действует на территории городов Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин, а также в селах Липецкого и Хлевенского районов.
"Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет", – прокомментировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Губернатор добавил, что в следующем году на реконструкцию старых и строительство новых современных контейнерных площадок в селах Липецкого района из муниципального бюджета выделено 2 миллиона рублей.
Как отметили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, увеличение доли обработанных и утилизированных ТКО и сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, являются приоритетными задачами федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".
 
Липецкая областьМусорГрязиУсманьЛипецкЖКХИгорь Артамонов
 
 
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