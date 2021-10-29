https://ria.ru/20211029/musor-1756851110.html

В Липецкой области активно внедряют систему раздельного сбора мусора

В Липецкой области активно внедряют систему раздельного сбора мусора - РИА Новости, 29.10.2021

В Липецкой области активно внедряют систему раздельного сбора мусора

Власти Липецкой области установили почти 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в ближайшее время, благодаря федеральной... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:37

2021-10-29T13:37

2021-10-29T13:37

липецкая область

мусор

грязи

усмань

липецк

жкх

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области установили почти 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в ближайшее время, благодаря федеральной поддержке, в регионе установят еще 228 мусорных контейнеров, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы администрации области, работа по установке контейнеров для раздельного сбора отходов в Липецкой области ведется с 2018 года. Сначала контейнеры были установлены в Липецке и Ельце, но постепенно территория раздельного сбора отходов увеличивалась и сейчас она действует на территории городов Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин, а также в селах Липецкого и Хлевенского районов."Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет", – прокомментировал Артамонов.Губернатор добавил, что в следующем году на реконструкцию старых и строительство новых современных контейнерных площадок в селах Липецкого района из муниципального бюджета выделено 2 миллиона рублей.Как отметили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, увеличение доли обработанных и утилизированных ТКО и сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, являются приоритетными задачами федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

https://ria.ru/20211028/premiya-1756695532.html

грязи

усмань

липецк

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мусор, грязи, усмань, липецк, жкх, игорь артамонов