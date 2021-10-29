https://ria.ru/20211029/monastyri-1756921887.html

В известных монастырях РПЦ рассказали о режиме работы в начале ноября

В известных монастырях РПЦ рассказали о режиме работы в начале ноября - РИА Новости, 29.10.2021

В известных монастырях РПЦ рассказали о режиме работы в начале ноября

Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь не вводит дополнительных ограничений для посетителей в связи с нерабочими днями, рассказали РИА... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:39

2021-10-29T18:39

2021-10-29T18:41

религия

калужская область

федор достоевский

русская православная церковь

амвросий оптинский (александр гренков)

санкт-петербургская митрополия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь не вводит дополнительных ограничений для посетителей в связи с нерабочими днями, рассказали РИА Новости в канцелярии монастыря.лександро-Невская лавра не вводит дополнительных ограничений для посетителей монастыря в связи с нерабочими днями, рассказала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова."Дополнительно ничего не вводится, так как отмены действия особых антиковидных мер в храмах и монастырях Санкт-Петербургской епархии не было. Поэтому по-прежнему при входе в храмы размещены объявления о необходимости ношения масок и соблюдении дистанции для прихожан и паломников. В храмовых пространствах следят за регулярным проветриванием и влажной уборкой, протиранием поверхностей киотов икон, ковчегов дезинфицирующими средствами. В субботние и воскресные дни в Невской лавре проходит три литургии (ранняя, средняя и поздняя) с целью рассредоточения людей по времени и в пространстве монастыря", - сообщила Родоманова, отвечая на вопрос, ограничивается ли доступ паломников в Лавру.Дежурные по храму, добавила она, напоминают посетителям о необходимости соблюдения предписанных для защиты от пандемии мер."Оптина пустынь открыта для посещений, указаний относительно дополнительных мер у нас не было", - сказал собеседник агентства.В канцелярии отметили, что соблюдение санитарных мер для прихожан и паломников обязательно.Введенский мужской ставропигиальный монастырь Оптина пустынь находится в Калужской области. Монастырь получил известность благодаря своим старцам (духовным учителям). Например, преподобный Амвросий Оптинский стал прототипом старца Зосимы из "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского.В свою очередь, Александро-Невская лавра тоже не вводит дополнительных ограничений для посетителей монастыря в связи с нерабочими днями, рассказала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова."Дополнительно ничего не вводится, так как отмены действия особых антиковидных мер в храмах и монастырях Санкт-Петербургской епархии не было. Поэтому по-прежнему при входе в храмы размещены объявления о необходимости ношения масок и соблюдении дистанции для прихожан и паломников. В храмовых пространствах следят за регулярным проветриванием и влажной уборкой, протиранием поверхностей киотов икон, ковчегов дезинфицирующими средствами. В субботние и воскресные дни в Невской лавре проходит три литургии (ранняя, средняя и поздняя) с целью рассредоточения людей по времени и в пространстве монастыря", - сообщила Родоманова, отвечая на вопрос, ограничивается ли доступ паломников в Лавру.Дежурные по храму, добавила она, напоминают посетителям о необходимости соблюдения предписанных для защиты от пандемии мер.В марте патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод Русской православной церкви утвердили санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В частности, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом, а последующую "запивку" давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также в храмах рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук.

https://ria.ru/20211028/datsany-1756729300.html

https://ria.ru/20211025/khramy-1756175989.html

калужская область

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калужская область, федор достоевский, русская православная церковь, амвросий оптинский (александр гренков), санкт-петербургская митрополия