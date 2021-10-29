18:39 29.10.2021 (обновлено: 18:41 29.10.2021)
В известных монастырях РПЦ рассказали о режиме работы в начале ноября
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкСвято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь не вводит дополнительных ограничений для посетителей в связи с нерабочими днями, рассказали РИА Новости в канцелярии монастыря.
лександро-Невская лавра не вводит дополнительных ограничений для посетителей монастыря в связи с нерабочими днями, рассказала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
"Дополнительно ничего не вводится, так как отмены действия особых антиковидных мер в храмах и монастырях Санкт-Петербургской епархии не было. Поэтому по-прежнему при входе в храмы размещены объявления о необходимости ношения масок и соблюдении дистанции для прихожан и паломников. В храмовых пространствах следят за регулярным проветриванием и влажной уборкой, протиранием поверхностей киотов икон, ковчегов дезинфицирующими средствами. В субботние и воскресные дни в Невской лавре проходит три литургии (ранняя, средняя и поздняя) с целью рассредоточения людей по времени и в пространстве монастыря", - сообщила Родоманова, отвечая на вопрос, ограничивается ли доступ паломников в Лавру.
Дежурные по храму, добавила она, напоминают посетителям о необходимости соблюдения предписанных для защиты от пандемии мер.
"Дополнительно ничего не вводится, так как отмены действия особых антиковидных мер в храмах и монастырях Санкт-Петербургской епархии не было. Поэтому по-прежнему при входе в храмы размещены объявления о необходимости ношения масок и соблюдении дистанции для прихожан и паломников. В храмовых пространствах следят за регулярным проветриванием и влажной уборкой, протиранием поверхностей киотов икон, ковчегов дезинфицирующими средствами. В субботние и воскресные дни в Невской лавре проходит три литургии (ранняя, средняя и поздняя) с целью рассредоточения людей по времени и в пространстве монастыря", - сообщила Родоманова, отвечая на вопрос, ограничивается ли доступ паломников в Лавру.
Дежурные по храму, добавила она, напоминают посетителям о необходимости соблюдения предписанных для защиты от пандемии мер.
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"Оптина пустынь открыта для посещений, указаний относительно дополнительных мер у нас не было", - сказал собеседник агентства.
В канцелярии отметили, что соблюдение санитарных мер для прихожан и паломников обязательно.
Введенский мужской ставропигиальный монастырь Оптина пустынь находится в Калужской области. Монастырь получил известность благодаря своим старцам (духовным учителям). Например, преподобный Амвросий Оптинский стал прототипом старца Зосимы из "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского.
В свою очередь, Александро-Невская лавра тоже не вводит дополнительных ограничений для посетителей монастыря в связи с нерабочими днями, рассказала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
"Дополнительно ничего не вводится, так как отмены действия особых антиковидных мер в храмах и монастырях Санкт-Петербургской епархии не было. Поэтому по-прежнему при входе в храмы размещены объявления о необходимости ношения масок и соблюдении дистанции для прихожан и паломников. В храмовых пространствах следят за регулярным проветриванием и влажной уборкой, протиранием поверхностей киотов икон, ковчегов дезинфицирующими средствами. В субботние и воскресные дни в Невской лавре проходит три литургии (ранняя, средняя и поздняя) с целью рассредоточения людей по времени и в пространстве монастыря", - сообщила Родоманова, отвечая на вопрос, ограничивается ли доступ паломников в Лавру.
Дежурные по храму, добавила она, напоминают посетителям о необходимости соблюдения предписанных для защиты от пандемии мер.
"Дополнительно ничего не вводится, так как отмены действия особых антиковидных мер в храмах и монастырях Санкт-Петербургской епархии не было. Поэтому по-прежнему при входе в храмы размещены объявления о необходимости ношения масок и соблюдении дистанции для прихожан и паломников. В храмовых пространствах следят за регулярным проветриванием и влажной уборкой, протиранием поверхностей киотов икон, ковчегов дезинфицирующими средствами. В субботние и воскресные дни в Невской лавре проходит три литургии (ранняя, средняя и поздняя) с целью рассредоточения людей по времени и в пространстве монастыря", - сообщила Родоманова, отвечая на вопрос, ограничивается ли доступ паломников в Лавру.
Дежурные по храму, добавила она, напоминают посетителям о необходимости соблюдения предписанных для защиты от пандемии мер.
В марте патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод Русской православной церкви утвердили санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В частности, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом, а последующую "запивку" давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также в храмах рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук.
25 октября, 17:21РелигияВласти Москвы оценили антиковидные меры в храмах