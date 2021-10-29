https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756837831.html

В Кремле прокомментировали переговоры с Молдавией по газу

В Кремле прокомментировали переговоры с Молдавией по газу - РИА Новости, 29.10.2021

В Кремле прокомментировали переговоры с Молдавией по газу

Де-факто договориться с Молдавией по газу не удалось, существует растущая задолженность, вопрос о новом контракте остается, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:54

2021-10-29T12:54

2021-10-29T13:05

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молдавия

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Де-факто договориться с Молдавией по газу не удалось, существует растущая задолженность, вопрос о новом контракте остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед Газпромом, задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры по газу с Молдавией. Газпром по-прежнему открыт к диалогу с Молдавией по газу, но он не может прощать долги, это коммерческая компания, добавил пресс-секретарь президента."Конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с переговорами по газу с Молдавией."Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания", - подчеркнул он.Отвечая на уточняющий вопрос о сплочении других государств вокруг поставок газа в Молдавию, Песков отметил, что Молдавия сама к ним обращается."О каком сплочении вы говорите? Это не сплочение. Молдова к ним обращается и покупает газ по цене, которая дороже, чем, например, та цена, которая обсуждалась на переговорах. Но здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны", - пояснил он.

https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756796866.html

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в мире, молдавия, дмитрий песков, россия