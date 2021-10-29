https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756828415.html
Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду - РИА Новости, 29.10.2021
Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
Жители Молдавии считают, что среди политиков наибольшего доверия достойна президент Майя Санду, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:21
2021-10-29T12:21
2021-10-29T23:33
в мире
молдавия
владимир воронин
наша партия
майя санду
ион чебан
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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Жители Молдавии считают, что среди политиков наибольшего доверия достойна президент Майя Санду, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).Жителей Молдавии спросили, кому из политиков они доверяют больше других. На первом месте оказалась президент Санду, ей доверяют 36,4% опрошенных (37,8% в сентябре). Следом идет экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон с 16% (ранее 15,5%).Глава партии "Шор" Илан Шор набрал 4,4%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин — 4,1%, мэр Кишинева Ион Чебан — 2,8% лидер "Нашей партии" Ренато Усатый — 2,4%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 7,4%.При этом 21% жителей Молдавии не доверяют политикам в целом, 3,3% не определились с ответом, а 2,2% респондентов не захотели отвечать на этот вопрос.Опрос проводился с 3 по 18 октября, в нем приняли участие 834 человека из 80 населенных пунктов, погрешность составляет три процента.
https://ria.ru/20210827/moldaviya-1747494008.html
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в мире, молдавия, владимир воронин, наша партия, майя санду, ион чебан
12:21 29.10.2021 (обновлено: 23:33 29.10.2021)
Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
Опрос: жители Молдавии больше всех политиков доверяют Санду