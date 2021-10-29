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В Молдавии рассказали, что будет, если не договориться с "Газпромом"
В Молдавии рассказали, что будет, если не договориться с "Газпромом" - РИА Новости, 29.10.2021
В Молдавии рассказали, что будет, если не договориться с "Газпромом"
Если Молдавия не достигнет соглашения с "Газпромом", что в ближайшие пять месяцев стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:39
2021-10-29T10:15
в мире
молдавия
газпром
наталья гаврилица
еврокомиссия
кишинев
евросоюз
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Если Молдавия не достигнет соглашения с "Газпромом", что в ближайшие пять месяцев стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, для этого может потребоваться помощь ЕС, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times."В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдавию... Молдавии нужны совсем небольшие объемы... Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку", - сказала политик.Комментируя решение Еврокомиссии выделить Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом, Гаврилица заявила, что эти деньги помогут и далее вести переговоры, не опасаясь за время.Она отметила, что последующие две-три недели сыграют ключевую роль. "В эти следующие несколько недель друзья Молдавии должны принять меры... иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане", - считает премьер-министр.Кишинев не хочет выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица."По ее словам, она "предпочла бы не быть в таком положении", в котором пришлось бы выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем", - пишет издание.При этом Гаврилица отказалась комментировать, поступали ли Молдавии предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной в качестве альтернативы предложению "Газпрома". По словам политика, "нет простых решений". "Мы ищем долгосрочный контракт, такую цену, которая поможет нам преодолеть нынешнее ценовое отклонение. Мы обсуждаем различные варианты с европейскими партнерами", - заявила она.Политик также отказалась комментировать предложение "Газпрома". Однако Гаврилица отметила, что переговоры с "Газпромом" продолжатся, и Кишинев всегда "открыт к партнерству с "Газпромом", а также к "нормальным, экономическим и предсказуемым отношениям".
https://ria.ru/20211028/gaz-1756682001.html
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в мире, молдавия, газпром, наталья гаврилица, еврокомиссия, кишинев, евросоюз
09:39 29.10.2021 (обновлено: 10:15 29.10.2021)
 
В Молдавии рассказали, что будет, если не договориться с "Газпромом"

Премьер Гаврилица: без соглашения с "Газпромом" Молдавия потратит 800 миллионов евро

© Facebook/Natalia GavrilițaПремьер Молдавии Наталья Гаврилица
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
© Facebook/Natalia Gavrilița
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Если Молдавия не достигнет соглашения с "Газпромом", что в ближайшие пять месяцев стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, для этого может потребоваться помощь ЕС, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times.
"В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдавию... Молдавии нужны совсем небольшие объемы... Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку", - сказала политик.
Комментируя решение Еврокомиссии выделить Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом, Гаврилица заявила, что эти деньги помогут и далее вести переговоры, не опасаясь за время.
Она отметила, что последующие две-три недели сыграют ключевую роль. "В эти следующие несколько недель друзья Молдавии должны принять меры... иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане", - считает премьер-министр.
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Кишинев не хочет выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

"По ее словам, она "предпочла бы не быть в таком положении", в котором пришлось бы выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем", - пишет издание.

При этом Гаврилица отказалась комментировать, поступали ли Молдавии предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной в качестве альтернативы предложению "Газпрома". По словам политика, "нет простых решений". "Мы ищем долгосрочный контракт, такую цену, которая поможет нам преодолеть нынешнее ценовое отклонение. Мы обсуждаем различные варианты с европейскими партнерами", - заявила она.

Политик также отказалась комментировать предложение "Газпрома". Однако Гаврилица отметила, что переговоры с "Газпромом" продолжатся, и Кишинев всегда "открыт к партнерству с "Газпромом", а также к "нормальным, экономическим и предсказуемым отношениям".
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В миреМолдавияГазпромНаталья ГаврилицаЕврокомиссияКишиневЕвросоюз
 
 
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