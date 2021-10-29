https://ria.ru/20211029/mirotvorets-1756936901.html

Небензя назвал недопустимым внесение девочки из Луганска в "Миротворец"

Небензя назвал недопустимым внесение девочки из Луганска в "Миротворец" - РИА Новости, 29.10.2021

Небензя назвал недопустимым внесение девочки из Луганска в "Миротворец"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал недопустимым внесение 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой в список сайта "Миротворец". РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:53

2021-10-29T19:53

2021-10-29T19:53

в мире

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ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал недопустимым внесение 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой в список сайта "Миротворец".Он отметил, что направил соответствующее письмо генсеку ООН, а также в ЮНИСЕФ."Она была внесена в список так называемого сайта "Миротворец". Это недопустимо", - сказал Небензя.Савенкова ранее на сайте "Миротворец" попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворец" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.

https://ria.ru/20211018/devochka-1755112610.html

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Девочка из Луганска попросила Зеленского закрыть сайт "Миротворец" 12-летняя Фаина Савенкова из Луганска, которую за призывы помнить о детях Донбасса включили в базу "Миротворец", обратилась к Зеленскому с просьбой закрыть скандальный сайт и "поскорее остановить войну". 2021-10-29T19:53 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, оон, юнисеф, василий небензя, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия