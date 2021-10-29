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Небензя назвал недопустимым внесение девочки из Луганска в "Миротворец"
Небензя назвал недопустимым внесение девочки из Луганска в "Миротворец" - РИА Новости, 29.10.2021
Небензя назвал недопустимым внесение девочки из Луганска в "Миротворец"
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал недопустимым внесение 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой в список сайта "Миротворец". РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:53
2021-10-29T19:53
в мире
украина
оон
юнисеф
василий небензя
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал недопустимым внесение 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой в список сайта "Миротворец".Он отметил, что направил соответствующее письмо генсеку ООН, а также в ЮНИСЕФ."Она была внесена в список так называемого сайта "Миротворец". Это недопустимо", - сказал Небензя.Савенкова ранее на сайте "Миротворец" попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворец" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.
https://ria.ru/20211018/devochka-1755112610.html
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353
60
Девочка из Луганска попросила Зеленского закрыть сайт "Миротворец"
12-летняя Фаина Савенкова из Луганска, которую за призывы помнить о детях Донбасса включили в базу "Миротворец", обратилась к Зеленскому с просьбой закрыть скандальный сайт и "поскорее остановить войну".
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в мире, украина, оон, юнисеф, василий небензя, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
19:53 29.10.2021
 
Небензя назвал недопустимым внесение девочки из Луганска в "Миротворец"

Небензя назвал недопустимым внесение 12-летней девочки из Луганска в список "Миротворца"

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Читать ria.ru в
ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал недопустимым внесение 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой в список сайта "Миротворец".
Он отметил, что направил соответствующее письмо генсеку ООН, а также в ЮНИСЕФ.
"Она была внесена в список так называемого сайта "Миротворец". Это недопустимо", - сказал Небензя.
Савенкова ранее на сайте "Миротворец" попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворец" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 21:10
Зампостпреда в ООН заявил, что шокирован включением девочки в "Миротворец"
 
В миреУкраинаООНЮНИСЕФВасилий НебензяДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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