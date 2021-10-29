https://ria.ru/20211029/mir-1756894263.html

Рабочая группа готовится к расширению приема карт "Мир" во Вьетнаме

Рабочая группа готовится к расширению приема карт "Мир" во Вьетнаме - РИА Новости, 29.10.2021

Рабочая группа готовится к расширению приема карт "Мир" во Вьетнаме

Российско-вьетнамская рабочая группа наметила дальнейшие совместные действия для расширения возможностей приема карт платёжной системы "Мир" во Вьетнаме,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:52

2021-10-29T16:52

2021-10-29T16:54

экономика

технологии

вьетнам

московская биржа

дмитрий скобелкин

карта "мир"

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости/Прайм. Российско-вьетнамская рабочая группа наметила дальнейшие совместные действия для расширения возможностей приема карт платёжной системы "Мир" во Вьетнаме, сообщила пресс-служба Банка России.Заседание группы прошло накануне в формате видеоконференции. Им руководили зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин и его вьетнамский коллега Нгуен Ким Ань."В частности, были намечены дальнейшие совместные шаги по расширению приема карт "Мир" на территории Вьетнама", - говорится в сообщении.Сейчас "Мир" представлен в 11 странах, в том числе во Вьетнаме. Еще в трех странах прошли тестовые операции. Идет раскрытие сетей приема в Южной Корее, ОАЭ.Кроме того, в ходе заседания была отмечена высокая готовность запуска торгов валютной парой "рубль-донг" на Московской бирже, а также определен вектор взаимодействия по основным направлениям финансово-банковского сотрудничества двух стран и центральных банков в области информационной безопасности, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756369042.html

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экономика, технологии, вьетнам, московская биржа, дмитрий скобелкин, карта "мир", россия