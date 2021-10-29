https://ria.ru/20211029/minoborony-1756793646.html

Минобороны закажет утилизацию 187 управляемых авиаракет ВМФ

Минобороны закажет утилизацию 187 управляемых авиаракет ВМФ - РИА Новости, 29.10.2021

Минобороны закажет утилизацию 187 управляемых авиаракет ВМФ

Министерство обороны РФ объявило конкурс на оказание услуг по утилизации 187 авиационных управляемых ракет ВМФ, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T09:05

2021-10-29T09:05

2021-10-29T09:08

безопасность

су-25

су-24

ми-24

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило конкурс на оказание услуг по утилизации 187 авиационных управляемых ракет ВМФ, следует из данных портала госзакупок.Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 3,1 миллиона рублей.Утилизировать предстоит 145 ракет типа Р-60 и 42 ракеты типа Х-25. Срок выполнения работ - до 10 ноября 2023 года.Итоги конкурса Минобороны планирует подвести 3 декабря.Р-60 - управляемая ракета малой дальности класса "воздух - воздух". Принята на вооружение в 1973 году. Может использоваться практически всеми типами истребителей, в качестве оборонительного вооружения может устанавливаться на бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24.Х-25 - ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Принята на вооружение в 1976 году, Предназначена для поражения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.

https://ria.ru/20210410/flot-1727627454.html

https://ria.ru/20180817/1526732741.html

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2021

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безопасность, су-25, су-24, ми-24