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Профсоюз полицейских ФРГ опасается коллапса из-за ситуации с мигрантами
Профсоюз полицейских ФРГ опасается коллапса из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 29.10.2021
Профсоюз полицейских ФРГ опасается коллапса из-за ситуации с мигрантами
Глава федерального профсоюза полицейских Германии Хайко Теггац раскритиковал нынешнее правительство страны, заявив, что ситуация с беженцами грозит привести к... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:39
2021-10-29T17:39
в мире
белоруссия
латвия
германия
мигранты
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Глава федерального профсоюза полицейских Германии Хайко Теггац раскритиковал нынешнее правительство страны, заявив, что ситуация с беженцами грозит привести к "коллапсу" на границе, с которым страна уже столкнулась в 2015 году.Теггац заявил в интервью Bild, что если правительство не примет меры в ближайшее время, то страна "переживет еще один коллапс, как это было в 2015 году на южной границе"."Это не запугивание, а неопровержимые факты. Этими цифрами оперирует само министерство", - добавил Теггац.По его словам, ежедневно прибывающие мигранты - это "сигналы тревоги", и проблема требует скорейших мер. Подчеркивается, что в среду министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил Bild о том, что "впервые за много лет" число прибывших в страну мигрантов за один день превысило тысячу человек. Сам министр также подчеркнул "срочную необходимость действий".Как отмечает Bild, Теггац ранее написал письмо Зеехоферу, в котором призвал ввести временный пограничный контроль на границе между ФРГ и Польшей.Ранее в октябре Зеехофер заявлял, что в целом ситуация с миграцией не сравнима с кризисом 2015-2016 года, за первые 9 месяцев этого года в страну прибыли 80 тысяч беженцев, что находится в рамках средних показателей за последние 30 лет.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/migranty-1756124528.html
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в мире, белоруссия, латвия, германия, мигранты
17:39 29.10.2021
 
Профсоюз полицейских ФРГ опасается коллапса из-за ситуации с мигрантами

Профсоюз полицейских Германии: ситуация с беженцами грозит привести к коллапсу на границе

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Глава федерального профсоюза полицейских Германии Хайко Теггац раскритиковал нынешнее правительство страны, заявив, что ситуация с беженцами грозит привести к "коллапсу" на границе, с которым страна уже столкнулась в 2015 году.
Теггац заявил в интервью Bild, что если правительство не примет меры в ближайшее время, то страна "переживет еще один коллапс, как это было в 2015 году на южной границе".
"Это не запугивание, а неопровержимые факты. Этими цифрами оперирует само министерство", - добавил Теггац.
По его словам, ежедневно прибывающие мигранты - это "сигналы тревоги", и проблема требует скорейших мер. Подчеркивается, что в среду министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил Bild о том, что "впервые за много лет" число прибывших в страну мигрантов за один день превысило тысячу человек. Сам министр также подчеркнул "срочную необходимость действий".
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Как отмечает Bild, Теггац ранее написал письмо Зеехоферу, в котором призвал ввести временный пограничный контроль на границе между ФРГ и Польшей.
Ранее в октябре Зеехофер заявлял, что в целом ситуация с миграцией не сравнима с кризисом 2015-2016 года, за первые 9 месяцев этого года в страну прибыли 80 тысяч беженцев, что находится в рамках средних показателей за последние 30 лет.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияЛатвияГерманияМигранты
 
 
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