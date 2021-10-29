https://ria.ru/20211029/mid-1756948299.html

МИД предложил США "остановить маховик эскалации"

МИД предложил США "остановить маховик эскалации" - РИА Новости, 29.10.2021

МИД предложил США "остановить маховик эскалации"

Москва предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях, РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:08

2021-10-29T21:08

2021-10-29T21:13

сша

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мария захарова

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Давно перестали удивляться разного рода утечкам и заявлениям американских официальных лиц о якобы невыносимых условиях, в которых вынуждено работать посольство США в Москве", - сообщила Захарова, ее комментарий опубликовал сайт МИД РФ.Она напомнила, что именно Вашингтон раскрутил спираль конфронтации, поставив на поток в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года такую деструктивную практику, как конфискация российской дипсобственности и массовые высылки сотрудников загранучреждений."Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях", - заявила представитель МИД РФ.

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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, москва, мария захарова