https://ria.ru/20211029/mid-1756948299.html
МИД предложил США "остановить маховик эскалации"
МИД предложил США "остановить маховик эскалации" - РИА Новости, 29.10.2021
МИД предложил США "остановить маховик эскалации"
Москва предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях, РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T21:08
2021-10-29T21:08
2021-10-29T21:13
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
москва
мария захарова
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Давно перестали удивляться разного рода утечкам и заявлениям американских официальных лиц о якобы невыносимых условиях, в которых вынуждено работать посольство США в Москве", - сообщила Захарова, ее комментарий опубликовал сайт МИД РФ.Она напомнила, что именно Вашингтон раскрутил спираль конфронтации, поставив на поток в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года такую деструктивную практику, как конфискация российской дипсобственности и массовые высылки сотрудников загранучреждений."Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях", - заявила представитель МИД РФ.
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, москва, мария захарова
21:08 29.10.2021 (обновлено: 21:13 29.10.2021)
МИД предложил США "остановить маховик эскалации"
МИД предложил США "остановить маховик эскалации", начать взаимоуважительный разговор