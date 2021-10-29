https://ria.ru/20211029/microsoft-1756903879.html

Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией

Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией - РИА Новости, 29.10.2021

Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией

Microsoft Corp. стала крупнейшей по капитализации компанией, обогнал Apple, чьи акции резко упали в стоимости после выхода финансовой отчетности,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:21

2021-10-29T17:21

2021-10-29T17:21

технологии

apple

microsoft corporation

saudi aramco

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Microsoft Corp. стала крупнейшей по капитализации компанией, обогнал Apple, чьи акции резко упали в стоимости после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.50 мск акции Microsoft на Нью-Йоркской бирже дорожают на 0,24%, до 325,12 доллара за ценную бумагу, а акции Apple падают в цене на 3,94%, до 146,56 доллара за бумагу.Таким образом, капитализация Microsoft составляет 2,44 триллиона долларов, а Apple - 2,407 триллиона.Третью строчку в списке крупнейших по капитализации компаний занимает Saudi Aramco с 2,01 триллиона долларов.Ранее в пятницу Apple представила свой финансовый отчет, который был воспринят инвесторами с пессимизмом. Несмотря на то, что по итогам финансового года Apple получила чистую прибыль в размере 94,68 миллиарда долларов, инвесторов обеспокоили комментарии IT-гиганта о том, что нарушение цепочек поставок оказывает давление на производственные показатели.Microsoft, в свою очередь, ранее отчитался о росте чистой прибыли по итогам прошедшего квартала на 47,6%, до 20,5 миллиарда долларов. После публикации отчета, то есть с 26 октября, акции компании непрерывно дорожают, причем в первый день после публикации отчета стоимость этих ценных бумаг подскочила сразу на 4%.

https://ria.ru/20211025/apple-1756139980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, microsoft corporation, saudi aramco