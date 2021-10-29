https://ria.ru/20211029/microsoft-1756903879.html
Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией
Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией - РИА Новости, 29.10.2021
Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией
Microsoft Corp. стала крупнейшей по капитализации компанией, обогнал Apple, чьи акции резко упали в стоимости после выхода финансовой отчетности,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:21
2021-10-29T17:21
2021-10-29T17:21
технологии
apple
microsoft corporation
saudi aramco
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_58edd1b1bf02b469e80d8d1e2aa62b5d.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Microsoft Corp. стала крупнейшей по капитализации компанией, обогнал Apple, чьи акции резко упали в стоимости после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.50 мск акции Microsoft на Нью-Йоркской бирже дорожают на 0,24%, до 325,12 доллара за ценную бумагу, а акции Apple падают в цене на 3,94%, до 146,56 доллара за бумагу.Таким образом, капитализация Microsoft составляет 2,44 триллиона долларов, а Apple - 2,407 триллиона.Третью строчку в списке крупнейших по капитализации компаний занимает Saudi Aramco с 2,01 триллиона долларов.Ранее в пятницу Apple представила свой финансовый отчет, который был воспринят инвесторами с пессимизмом. Несмотря на то, что по итогам финансового года Apple получила чистую прибыль в размере 94,68 миллиарда долларов, инвесторов обеспокоили комментарии IT-гиганта о том, что нарушение цепочек поставок оказывает давление на производственные показатели.Microsoft, в свою очередь, ранее отчитался о росте чистой прибыли по итогам прошедшего квартала на 47,6%, до 20,5 миллиарда долларов. После публикации отчета, то есть с 26 октября, акции компании непрерывно дорожают, причем в первый день после публикации отчета стоимость этих ценных бумаг подскочила сразу на 4%.
https://ria.ru/20211025/apple-1756139980.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95c9b9b8b5826c3a199ef523a073c318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, microsoft corporation, saudi aramco
Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией
Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией, обогнав Apple
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Microsoft
Corp. стала крупнейшей по капитализации компанией, обогнал Apple
, чьи акции резко упали в стоимости после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.50 мск акции Microsoft на Нью-Йоркской бирже дорожают на 0,24%, до 325,12 доллара за ценную бумагу, а акции Apple падают в цене на 3,94%, до 146,56 доллара за бумагу.
Таким образом, капитализация Microsoft составляет 2,44 триллиона долларов, а Apple - 2,407 триллиона.
Третью строчку в списке крупнейших по капитализации компаний занимает Saudi Aramco с 2,01 триллиона долларов.
Ранее в пятницу Apple представила свой финансовый отчет, который был воспринят инвесторами с пессимизмом. Несмотря на то, что по итогам финансового года Apple получила чистую прибыль в размере 94,68 миллиарда долларов, инвесторов обеспокоили комментарии IT-гиганта о том, что нарушение цепочек поставок оказывает давление на производственные показатели.
Microsoft, в свою очередь, ранее отчитался о росте чистой прибыли по итогам прошедшего квартала на 47,6%, до 20,5 миллиарда долларов. После публикации отчета, то есть с 26 октября, акции компании непрерывно дорожают, причем в первый день после публикации отчета стоимость этих ценных бумаг подскочила сразу на 4%.