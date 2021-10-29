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Билборды Meta сменили вывески с символом Facebook в штаб-квартире в США
Билборды Meta сменили вывески с символом Facebook в штаб-квартире в США - РИА Новости, 29.10.2021
Билборды Meta сменили вывески с символом Facebook в штаб-квартире в США
Изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta, сообщает портал Verge. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:41
2021-10-29T12:41
2021-10-29T13:03
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta, сообщает портал Verge.Издание опубликовало несколько фотографий с территории штаб-квартиры Facebook в Менло-Парке в Калифорнии, где логотип компании - изображение большого пальца вверх - поменяли на синий знак бесконечности, который будет логотипом Meta.Как отмечает портал, у обновленных билбордов останавливаются люди и фотографируются на их фоне.Марк Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta при сохранении брендов сервисов, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook, а также Messenger, WhatsApp и Instagram. Цукерберг пояснил, что слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". По словам создателя компании, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
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в мире, технологии, сша, калифорния, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook
12:41 29.10.2021 (обновлено: 13:03 29.10.2021)
Билборды Meta сменили вывески с символом Facebook в штаб-квартире в США
Вывески с логотипом Facebook в штаб-квартире компании в США сменили на билборды Meta