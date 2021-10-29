https://ria.ru/20211029/mest-1756785323.html

Французы решили отомстить России

Французы придумали, как отомстить России за шампанское - РИА Новости, 29.10.2021

Французы решили отомстить России

Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на введение в России моратория на "шампанский" закон. Свое мнение они выразили в комментариях к... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T04:50

2021-10-29T04:50

2021-10-29T12:05

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на введение в России моратория на "шампанский" закон. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.На этой неделе стало известно, что российское правительство отложило до конца года вступление в силу поправок в закон о регулировании производства и оборота винодельческой продукции. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moёt Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино"."Мы должны отомстить. Даешь этикетку со словами "картофельный сок" на русскую водку, продаваемую во Франции", — предложил javal_de_la_javel."Закон до подписания обсуждался в Думе полгода. Чем занимается тип в посольстве, отвечающий за надзор за новыми торговыми законами России? Я не буду говорить обо всей лжи французского правительства, которое пытается уйти через парадную дверь", — написал François Souvignon."Нам придется переименовать регион Шампань в регион игристых вин", — сыронизировал Zutdezut."Франция может идти спать спокойно", — резюмировал mijuna.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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