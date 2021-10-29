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Ротенберг и глава "Роснано" вошли в попечительский совет Центра Алмазова
Ротенберг и глава "Роснано" вошли в попечительский совет Центра Алмазова - РИА Новости, 29.10.2021
Ротенберг и глава "Роснано" вошли в попечительский совет Центра Алмазова
Председатель правления "Роснано" Сергей Куликов, предприниматель Борис Ротенберг, руководители вузов и парламентарий вошли в состав попечительского совета ФГБУ... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:52
2021-10-29T15:52
2021-10-29T15:52
роснано
совет федерации рф
сбербанк россии
вячеслав макаров
борис ротенберг
сергей куликов
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Председатель правления "Роснано" Сергей Куликов, предприниматель Борис Ротенберг, руководители вузов и парламентарий вошли в состав попечительского совета ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Минздрава России, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, возглавляющая попечительский совет.Среди новых членов попечительского совета центра - Куликов, депутат Госдумы Вячеслав Макаров, член правления директоров "СМП банка" Ротенберг, директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян, директор ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов, ректоры вузов.В состав попечительского совета также входят глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф, гендиректор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто.
https://ria.ru/20201222/almazov-1590478950.html
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роснано, совет федерации рф, сбербанк россии, вячеслав макаров, борис ротенберг, сергей куликов, россия
Ротенберг и глава "Роснано" вошли в попечительский совет Центра Алмазова
Глава "Роснано" и ректоры вузов вошли в попечительский совет ФГБУ "Центр Алмазова"