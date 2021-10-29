https://ria.ru/20211029/makron-1756940974.html
Франция и США ввели меры для укрепления сотрудничества, заявил Макрон
Франция и США ввели меры для укрепления сотрудничества, заявил Макрон - РИА Новости, 29.10.2021
Франция и США ввели меры для укрепления сотрудничества, заявил Макрон
Франция и США в последние недели ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выразив надежду, что в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:22
2021-10-29T20:22
2021-10-29T20:22
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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Франция и США в последние недели ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выразив надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подлодкам.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникла из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. В середине сентября Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро.Макрон и американский лидер Джо Байден встретились в пятницу во французском посольстве в Ватикане впервые с момента кризиса, связанного с разрывом контракта по подлодкам."Мы вместе прояснили то, что должны были прояснить... И сейчас важно быть уверенными в том, что подобные ситуации не повторятся в будущем", - сказал Макрон на встрече с Байденом. Трансляцию вел французский телеканал BFMTV."Для меня важно то, что в последние недели мы выстроили ряд конкретных мер, чтобы усилить наше партнерство, например, в Сахеле. Мы прояснили, чем является европейская оборона и что она абсолютно соотносится с НАТО. Мы прояснили, что означает европейский суверенитет и его важность для международной безопасности... Сейчас для меня важно, что мы будем делать вместе в следующие недели, месяцы и годы", - отметил французский президент.
https://ria.ru/20211029/bayden-1756930395.html
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в мире, сша, вашингтон (город), ватикан, джо байден, нато, эммануэль макрон
Франция и США ввели меры для укрепления сотрудничества, заявил Макрон
Макрон: Франция и США ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества