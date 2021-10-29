https://ria.ru/20211029/los-1756861113.html
Пойманный с тушей убитого лося депутат объяснился
Депутат Рашкин прокомментировал обвинения в браконьерстве - РИА Новости, 29.10.2021
Пойманный с тушей убитого лося депутат объяснился
Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с RTVI рассказал об инциденте, который произошел на территории охотничьих угодий в Саратовской... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:16
2021-10-29T14:16
2021-10-29T20:22
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
госдума рф
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с RTVI рассказал об инциденте, который произошел на территории охотничьих угодий в Саратовской области.По словам парламентария, он приехал к своим друзьям, а во время прогулки по лесу увидел уезжавшую машину. Подойдя к месту, где стоял автомобиль, Рашкин обнаружил почти полностью разделанную тушу лося и предложил товарищам отвезти его в полицию. Практически сразу после этого их встретила "целая орда" сотрудников правоохранительных органов и "природоохранных структур".Депутат отметил, что найденные в машине инструменты изначально находились рядом с животным. "Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили — нужно было вызвать полицию", — заявил он, отметив, что показания без своего адвоката давать отказался.Рашкин также опроверг, что был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Отказ от медосвидетельствования парламентарий объяснил тем, что опасается провокаций.Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что члена партии КПРФ поймали в Саратовской области, в его машине лежала туша животного. При осмотре также нашли орудия для разделки со следами крови. По информации собеседника агентства, ночью на территории охотничьих угодий слышали стрельбу. В полиции подтвердили, что за рулем авто был сам Рашкин.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В комитете по этике Госдумы заявили, что разберутся с инцидентом, но не ранее 7 ноября.
https://ria.ru/20211029/deputat-1756829056.html
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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф
14:16 29.10.2021 (обновлено: 20:22 29.10.2021)
Депутат Рашкин прокомментировал обвинения в браконьерстве
Депутат КПРФ Рашкин заявил, что случайно нашел тушу лося и собирался отвезти ее в полицию
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин
в беседе с RTVI
рассказал об инциденте, который произошел на территории охотничьих угодий в Саратовской области.
По словам парламентария, он приехал к своим друзьям, а во время прогулки по лесу увидел уезжавшую машину. Подойдя к месту, где стоял автомобиль, Рашкин обнаружил почти полностью разделанную тушу лося и предложил товарищам отвезти его в полицию. Практически сразу после этого их встретила "целая орда" сотрудников правоохранительных органов и "природоохранных структур".
Депутат отметил, что найденные в машине инструменты изначально находились рядом с животным. "Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили — нужно было вызвать полицию", — заявил он, отметив, что показания без своего адвоката давать отказался.
Рашкин также опроверг, что был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Отказ от медосвидетельствования парламентарий объяснил тем, что опасается провокаций.
Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что члена партии КПРФ поймали в Саратовской области
, в его машине лежала туша животного. При осмотре также нашли орудия для разделки со следами крови. По информации собеседника агентства, ночью на территории охотничьих угодий слышали стрельбу. В полиции подтвердили, что за рулем авто был сам Рашкин.
Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В комитете по этике Госдумы
заявили, что разберутся с инцидентом, но не ранее 7 ноября.