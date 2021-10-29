https://ria.ru/20211029/lokdaun-1756897054.html

В Пермском крае объявили локдаун с 1 по 7 ноября

В Пермском крае объявили локдаун с 1 по 7 ноября - РИА Новости, 29.10.2021

В Пермском крае объявили локдаун с 1 по 7 ноября

Жесткие меры по борьбе с коронавирусом вводятся в Пермском крае с 1 по 7 ноября, будет приостановлена деятельность организаций во всех сферах за некоторыми... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:02

2021-10-29T17:02

2021-10-29T17:57

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Жесткие меры по борьбе с коронавирусом вводятся в Пермском крае с 1 по 7 ноября, будет приостановлена деятельность организаций во всех сферах за некоторыми исключениями, после окончания локдауна сертификаты о вакцинации от COVID-19 и QR-коды по-прежнему будут использоваться в качестве фильтра безопасности, сообщает пресс-служба оперштаба региона."С 1 по 7 ноября включительно, в Пермском крае приостанавливается деятельность организаций во всех сферах. На этот период приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий", - говорится в сообщении.Исключения составят работающие на вынос рестораны и кафе, общепит в гостиницах и хостелах при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них, а также организации, оказывающие услуги питания (в том числе столовые, буфеты, кафе) для работников организаций и ИП, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками.В указанные дни продолжат работать аптеки, объекты розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%. Разрешена деятельность розничной торговли дистанционным способом, в том числе с условием доставки и организаций, оказывающих бытовые услуги без посещения гражданами помещений таких организаций.Кроме того, по решению оперштаба, не приостановят работу дежурные группы детсадов, СМИ, фирмы ритуальных услуг, строительные компании и организации, производящие строительные материалы и оборудование, занимающиеся их доставкой. Не закроют шиномонтажи и автомастерские, МФЦ, почтовые отделения. Нотариусам позволено оказывать услуги, которые носят неотложный характер.В оперштабе подчеркнули, что после окончания локдауна сертификаты о вакцинации от COVID-19 и QR-коды по-прежнему будут использоваться в качестве фильтра безопасности при оказании услуг и посещении мест массового пребывания до особого решения об их отмене.Организациям, деятельность которых оказалась под запретом, разрешено оставить в помещениях охрану и другой персонал, ответственный за поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей. Позволено работать и сотрудникам, начисляющим зарплату."Ограничения не распространяются на организации жизнеобеспечения, деятельность которых не может быть приостановлена. Руководителям данных организаций необходимо обеспечить иммунизацию работников от коронавируса", — указано в сообщении.При этом работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями руководство организаций обязано перевести на дистанционный режим работы в период вакцинации (при отсутствии медицинских противопоказаний) на 4 недели, то есть на период формирования иммунитета к COVID-19. Помимо этого, работодателям необходимо предусмотреть освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

https://ria.ru/20211028/spros-1756607476.html

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