21:25 29.10.2021 (обновлено: 22:18 29.10.2021)
СМИ: монархии Персидского залива введут санкции против Ливана
СМИ: монархии Персидского залива введут экономические санкции против Ливана
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
БЕЙРУТ, 29 окт – РИА Новости. Монархии стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) введут экономические санкции против Ливана, сообщает ливанский телеканала MTV со ссылкой на собственный источник, приближенный к ССАГПЗ.
"(Страны ССАГПЗ) прибегнут к всеобъемлющим политическим и экономическим санкциям против Ливана в ближайшие дни", - сообщает телеканал.
Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. И война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.
Внешнеполитические ведомства стран Персидского залива вызвали послов Ливана и вручили им ноты протеста. Правительство Ливана и президент страны Мишель Аун заявили, что сказанное Кордахи в августе никак не соответствует официальной позиции Бейрута.
Также в Эр-Рияде обвинили ливанские власти в бездействии в рамках борьбы с контрабандой наркотиков в страны Персидского залива и невыполнении двухсторонних соглашений по экстрадиции разыскиваемых в КСА преступников.