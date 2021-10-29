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Какие новые льготы могут получить пенсионеры
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров - РИА Новости, 29.10.2021
Какие новые льготы могут получить пенсионеры
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев, сообщил RT. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:43
2021-10-29T08:43
госдума рф
авто
ярослав нилов
иван сухарев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев, сообщил RT.По словам парламентария, сегодня налогообложение в этой сфере действует по-разному в российских регионах: если где-то пенсионеров полностью освобождают от него при наличии автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, то в других субъектах владельцы машин с мощностью до 100 лошадиных сил все равно платят половину налога.Депутат также отметил, что из-за проблем с общественным транспортом в малых населенных пунктах пенсионерам необходимы собственные авто."Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", — подчеркнул Сухарев.Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой заменить транспортный налог на топливный сбор. По его словам, сейчас средства поступают в бюджет того региона, где зарегистрирована машина, хотя "портить экологию и дороги" он может в других субъектах. Кроме того, некоторые люди не всегда используют личный транспорт, но все равно должны платить налог. Это вынуждает россиян избегать выплат — например, снимать и снова ставить на учет автомобиль, заявил Нилов.
https://ria.ru/20211019/nalog-1755127736.html
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госдума рф, авто, ярослав нилов, иван сухарев, антон котяков
08:43 29.10.2021
 
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Депутат Госдумы Сухарев предложил освободить часть пенсионеров от транспортного налога

© Fotolia / muromec84Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Fotolia / muromec84
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев, сообщил RT.
По словам парламентария, сегодня налогообложение в этой сфере действует по-разному в российских регионах: если где-то пенсионеров полностью освобождают от него при наличии автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, то в других субъектах владельцы машин с мощностью до 100 лошадиных сил все равно платят половину налога.
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Депутат также отметил, что из-за проблем с общественным транспортом в малых населенных пунктах пенсионерам необходимы собственные авто.
"Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", — подчеркнул Сухарев.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой заменить транспортный налог на топливный сбор. По его словам, сейчас средства поступают в бюджет того региона, где зарегистрирована машина, хотя "портить экологию и дороги" он может в других субъектах. Кроме того, некоторые люди не всегда используют личный транспорт, но все равно должны платить налог. Это вынуждает россиян избегать выплат — например, снимать и снова ставить на учет автомобиль, заявил Нилов.
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Госдума РФАвтоЯрослав НиловИван СухаревАнтон Котяков
 
 
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