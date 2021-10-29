Посольство России в Латвии раскритиковало приговор журналисту Алексееву
Посольство России в Латвии призвало ООН отреагировать на приговор журналисту Алексееву
РИГА, 29 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии призывает международные организации ОБСЕ, ООН и Совет Европы обратить внимание на приговор Пардаугавского суда Риги журналисту Юрию Алексееву, который известен своей критикой действующей власти.
Прокуратура Латвии выдвинула в отношении Алексеева обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы.
"Латвийская фемида продолжает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащивая ростки свободы слова и тщательно искореняя чуждое ей мировоззрение. В ход идут "притянутые за уши" факты и всевозможные домыслы. Так сегодня случилось и с известным латвийским журналистом Ю.Алексеевым, основателем популярной в Латвии интернет-площадки "IMHOClub", именно в тот день, когда Генеральная Ассамблея ООН рассматривает ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире", - сказано в заявлении посольства, опубликованном на странице в Facebook.
Диппредставительство призывает международные организации обратить внимание на приговор суда и преследование журналистов в Латвии.
"Призываем в очередной раз авторитетные органы ООН, ОБСЕ и СЕ обратить, наконец, внимание на сегодняшний, как представляется, политически мотивированный вердикт Пардаугавского суда Риги в отношении Алексеева, который ясно указывает на "нечистоплотность" местных госструктур при соблюдении международных обязательств, взятых на себя Латвией", - сказано в сообщении.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".