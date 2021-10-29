https://ria.ru/20211029/latviya-1756852021.html

Посольство России в Латвии раскритиковало приговор журналисту Алексееву

Посольство России в Латвии раскритиковало приговор журналисту Алексееву - РИА Новости, 29.10.2021

Посольство России в Латвии раскритиковало приговор журналисту Алексееву

Посольство России в Латвии призывает международные организации ОБСЕ, ООН и Совет Европы обратить внимание на приговор Пардаугавского суда Риги журналисту Юрию... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:42

2021-10-29T13:42

2021-10-29T13:42

в мире

вильнюс

латвия

евросоюз

sputnik латвия

facebook

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102420/28/1024202837_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_43da98a4ca34e4618b06308ff6fdf2fa.jpg

РИГА, 29 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии призывает международные организации ОБСЕ, ООН и Совет Европы обратить внимание на приговор Пардаугавского суда Риги журналисту Юрию Алексееву, который известен своей критикой действующей власти.Прокуратура Латвии выдвинула в отношении Алексеева обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы."Латвийская фемида продолжает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащивая ростки свободы слова и тщательно искореняя чуждое ей мировоззрение. В ход идут "притянутые за уши" факты и всевозможные домыслы. Так сегодня случилось и с известным латвийским журналистом Ю.Алексеевым, основателем популярной в Латвии интернет-площадки "IMHOClub", именно в тот день, когда Генеральная Ассамблея ООН рассматривает ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире", - сказано в заявлении посольства, опубликованном на странице в Facebook.Диппредставительство призывает международные организации обратить внимание на приговор суда и преследование журналистов в Латвии."Призываем в очередной раз авторитетные органы ООН, ОБСЕ и СЕ обратить, наконец, внимание на сегодняшний, как представляется, политически мотивированный вердикт Пардаугавского суда Риги в отношении Алексеева, который ясно указывает на "нечистоплотность" местных госструктур при соблюдении международных обязательств, взятых на себя Латвией", - сказано в сообщении.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20211029/latviya-1756815471.html

https://ria.ru/20211028/latviya-1756711438.html

вильнюс

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вильнюс, латвия, евросоюз, sputnik латвия, facebook, россия