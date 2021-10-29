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Посольство России в Латвии раскритиковало приговор журналисту Алексееву
Посольство России в Латвии раскритиковало приговор журналисту Алексееву - РИА Новости, 29.10.2021
Посольство России в Латвии раскритиковало приговор журналисту Алексееву
Посольство России в Латвии призывает международные организации ОБСЕ, ООН и Совет Европы обратить внимание на приговор Пардаугавского суда Риги журналисту Юрию... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:42
2021-10-29T13:42
в мире
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РИГА, 29 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии призывает международные организации ОБСЕ, ООН и Совет Европы обратить внимание на приговор Пардаугавского суда Риги журналисту Юрию Алексееву, который известен своей критикой действующей власти.Прокуратура Латвии выдвинула в отношении Алексеева обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы."Латвийская фемида продолжает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащивая ростки свободы слова и тщательно искореняя чуждое ей мировоззрение. В ход идут "притянутые за уши" факты и всевозможные домыслы. Так сегодня случилось и с известным латвийским журналистом Ю.Алексеевым, основателем популярной в Латвии интернет-площадки "IMHOClub", именно в тот день, когда Генеральная Ассамблея ООН рассматривает ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире", - сказано в заявлении посольства, опубликованном на странице в Facebook.Диппредставительство призывает международные организации обратить внимание на приговор суда и преследование журналистов в Латвии."Призываем в очередной раз авторитетные органы ООН, ОБСЕ и СЕ обратить, наконец, внимание на сегодняшний, как представляется, политически мотивированный вердикт Пардаугавского суда Риги в отношении Алексеева, который ясно указывает на "нечистоплотность" местных госструктур при соблюдении международных обязательств, взятых на себя Латвией", - сказано в сообщении.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20211029/latviya-1756815471.html
https://ria.ru/20211028/latviya-1756711438.html
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в мире, вильнюс, латвия, евросоюз, sputnik латвия, facebook, россия
13:42 29.10.2021
 
Посольство России в Латвии раскритиковало приговор журналисту Алексееву

Посольство России в Латвии призвало ООН отреагировать на приговор журналисту Алексееву

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Российского посольства в Латвии
Здание Российского посольства в Латвии - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РИГА, 29 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии призывает международные организации ОБСЕ, ООН и Совет Европы обратить внимание на приговор Пардаугавского суда Риги журналисту Юрию Алексееву, который известен своей критикой действующей власти.
Прокуратура Латвии выдвинула в отношении Алексеева обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы.
Рига - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 11:31
В Латвии русскоязычного журналиста Алексеева приговорили к реальному сроку
"Латвийская фемида продолжает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащивая ростки свободы слова и тщательно искореняя чуждое ей мировоззрение. В ход идут "притянутые за уши" факты и всевозможные домыслы. Так сегодня случилось и с известным латвийским журналистом Ю.Алексеевым, основателем популярной в Латвии интернет-площадки "IMHOClub", именно в тот день, когда Генеральная Ассамблея ООН рассматривает ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире", - сказано в заявлении посольства, опубликованном на странице в Facebook.
Диппредставительство призывает международные организации обратить внимание на приговор суда и преследование журналистов в Латвии.
"Призываем в очередной раз авторитетные органы ООН, ОБСЕ и СЕ обратить, наконец, внимание на сегодняшний, как представляется, политически мотивированный вердикт Пардаугавского суда Риги в отношении Алексеева, который ясно указывает на "нечистоплотность" местных госструктур при соблюдении международных обязательств, взятых на себя Латвией", - сказано в сообщении.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 16:44Медиавойны
Посольство осудило преследование русскоязычных журналистов в Латвии
 
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