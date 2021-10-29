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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 45 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 45 копеек - РИА Новости, 29.10.2021

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 45 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,05 копейки, до 82,2898 рубля, курс доллара - снизился на 0,07 копейки, РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:20

2021-10-29T13:20

2021-10-29T13:20

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,05 копейки, до 82,2898 рубля, курс доллара - снизился на 0,07 копейки, до 70,52 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 20,23 копейки, составив 75,8164 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия