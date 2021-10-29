https://ria.ru/20211029/krizis-1756887036.html

В Госдепе обвинили Россию в бездействии из-за газового кризиса в Европе

В Госдепе обвинили Россию в бездействии из-за газового кризиса в Европе - РИА Новости, 29.10.2021

В Госдепе обвинили Россию в бездействии из-за газового кризиса в Европе

Россия своими действиями не спровоцировала текущий энергетический кризис в Европе, заявил представитель Госдепартамента по энергетической безопасности Амос... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:19

2021-10-29T16:19

2021-10-29T18:14

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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Россия своими действиями не спровоцировала текущий энергетический кризис в Европе, заявил представитель Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн."Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать", — сказал чиновник, выступая на мероприятии, организованном на площадке Центра стратегических и международных исследований.Вместе с тем он уверен, что Россия не предприняла шагов для того, чтобы смягчить ситуацию.Этой осенью котировки газа лихорадит. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности европейских хранилищ, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. К началу сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.По словам Владимира Путина, дефицит стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубов.После поручения президента России "Газпрому" начать заполнять хранилища в Европе котировки поползли вниз.

https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html

https://ria.ru/20211026/gazprom-1756343762.html

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сша, европа, россия, в мире, амос хохштейн