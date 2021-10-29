https://ria.ru/20211029/kriptovalyuta-1756813400.html
Стоимость криптовалюты для "Игры в кальмара" подорожала до 3,45 доллара
Стоимость криптовалюты для "Игры в кальмара" подорожала до 3,45 доллара - РИА Новости, 29.10.2021
Стоимость криптовалюты для "Игры в кальмара" подорожала до 3,45 доллара
Конкурс по мотивам сериала "Игра в кальмара" (Squid) столкнулся с небывалым ажиотажем потенциальных участников, специально выпущенная для него виртуальная... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:21
2021-10-29T11:21
2021-10-29T11:21
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конкурс по мотивам сериала "Игра в кальмара" (Squid) столкнулся с небывалым ажиотажем потенциальных участников, специально выпущенная для него виртуальная валюта подорожала вчетверо за последние сутки, а с момента запуска её цена выросла почти в 290 раз, следует из данных торгов.По данным портала CoinMarketCap, отслеживающим торги криптовалютами на крупнейших биржах, по состоянию на 10.54 мск стоимость криптовалюты Squid выросла за сутки на 289,98%, до 3,45 доллара. Её капитализация, таким образом, составляет 271 миллион долларов.На сайте CoinMarketCap также упоминается, что портал зарегистрировал множество сообщений о том, что пользователи не могут продать токен Squid на криптовалютной бирже Pancakeswap.Криптовалюта была запущена для онлайн-соревнований по мотивам сериала "Игра в кальмара", в которых участники будут проходить соответствующие испытания. Для участия в каждом из шести раундов игроки должны будут заплатить определенное количество токенов Squid, сообщается в правилах. Суммарно на все шесть игр потребуется 30 456 токенов, или около 100 тысяч долларов по ее текущей стоимости. Продажа токенов началась 20 октября, говорится в сообщении, начало соревнований запланировано на ноябрь.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/serial-1756459998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, калифорния, netflix
Стоимость криптовалюты для "Игры в кальмара" подорожала до 3,45 доллара
Криптовалюта для "Игры в кальмара" подорожала в четыре раза за сутки, до 3,45 доллара
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конкурс по мотивам сериала "Игра в кальмара" (Squid) столкнулся с небывалым ажиотажем потенциальных участников, специально выпущенная для него виртуальная валюта подорожала вчетверо за последние сутки, а с момента запуска её цена выросла почти в 290 раз, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, отслеживающим торги криптовалютами на крупнейших биржах, по состоянию на 10.54 мск стоимость криптовалюты Squid выросла за сутки на 289,98%, до 3,45 доллара. Её капитализация, таким образом, составляет 271 миллион долларов.
На сайте CoinMarketCap также упоминается, что портал зарегистрировал множество сообщений о том, что пользователи не могут продать токен Squid на криптовалютной бирже Pancakeswap.
Криптовалюта была запущена для онлайн-соревнований по мотивам сериала "Игра в кальмара", в которых участники будут проходить соответствующие испытания. Для участия в каждом из шести раундов игроки должны будут заплатить определенное количество токенов Squid, сообщается в правилах. Суммарно на все шесть игр потребуется 30 456 токенов, или около 100 тысяч долларов по ее текущей стоимости. Продажа токенов началась 20 октября, говорится в сообщении, начало соревнований запланировано на ноябрь.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix
состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния
. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.