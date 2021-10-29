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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/kovid-1756928803.html
В России в сентябре COVID-19 стал причиной смерти более 30 тысяч человек
В России в сентябре COVID-19 стал причиной смерти более 30 тысяч человек - РИА Новости, 30.10.2021
В России в сентябре COVID-19 стал причиной смерти более 30 тысяч человек
Коронавирус в сентябре стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5235 случаях он предполагается как основная причина смерти, но для... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-29T19:12
2021-10-30T02:56
распространение коронавируса
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Коронавирус в сентябре стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5235 случаях он предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения требуются дополнительные исследование, такие данные привел Росстат.Смертельные осложнения COVID-19 в прошлом месяце вызвал у 970 пациентов, еще в 3 657 случаях не был основной причиной смерти и не оказал заметного влияния на развитие осложнений, которые привели к кончине больного.В целом, согласно данным Росстата, смертность в стране в сентябре выросла на 18,3% в годовом выражении, рождаемость снизилась на 6,8%. Всего за указанный месяц умерли 201 945 человек, за первые девять месяцев текущего года — более 1,72 миллиона человек. В то же время в сентябре появились на свет 121 646 младенцев против 130 476 в сентябре прошлого года. Всего за январь-сентябрь в России родились около 1,05 миллиона детей.Естественная убыль населения за девять месяцев составила 675 661 человека (против 387 145 человек за аналогичный период 2020 года).Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что из общего прироста смертности в сентябре более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 1,8%.Кроме того, Голикова сообщила, что, по оперативным данным, в октябре 2021 года смертность выросла на 23,8% к сентябрю.Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил о росте смертности от COVID-19 среди детей. "Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело", - добавил он.Как отметил главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Роман Шмаков, материнская смертность от COVID-19 в России выросла в этом году по сравнению с предыдущим втрое, при этом все женщины были не привиты.Он уточнил, что, если беременная женщина заболела коронавирусной инфекцией, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. При этом у привитых женщин таких проблем не отмечается, подчеркнул специалист."Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить", - подчеркнул Шмаков.
https://ria.ru/20211028/pandemiya-1756756365.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
19:12 29.10.2021 (обновлено: 02:56 30.10.2021)
 
В России в сентябре COVID-19 стал причиной смерти более 30 тысяч человек

Росстат сообщил, что в России в сентябре умерли более 34 тысяч пациентов с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Коронавирус в сентябре стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5235 случаях он предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения требуются дополнительные исследование, такие данные привел Росстат.
Смертельные осложнения COVID-19 в прошлом месяце вызвал у 970 пациентов, еще в 3 657 случаях не был основной причиной смерти и не оказал заметного влияния на развитие осложнений, которые привели к кончине больного.
В целом, согласно данным Росстата, смертность в стране в сентябре выросла на 18,3% в годовом выражении, рождаемость снизилась на 6,8%. Всего за указанный месяц умерли 201 945 человек, за первые девять месяцев текущего года — более 1,72 миллиона человек.
В то же время в сентябре появились на свет 121 646 младенцев против 130 476 в сентябре прошлого года. Всего за январь-сентябрь в России родились около 1,05 миллиона детей.
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Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что из общего прироста смертности в сентябре более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 1,8%.
Кроме того, Голикова сообщила, что, по оперативным данным, в октябре 2021 года смертность выросла на 23,8% к сентябрю.
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил о росте смертности от COVID-19 среди детей. "Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело", - добавил он.
Как отметил главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Роман Шмаков, материнская смертность от COVID-19 в России выросла в этом году по сравнению с предыдущим втрое, при этом все женщины были не привиты.
Он уточнил, что, если беременная женщина заболела коронавирусной инфекцией, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. При этом у привитых женщин таких проблем не отмечается, подчеркнул специалист.

"Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить", - подчеркнул Шмаков.
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