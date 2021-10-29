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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211029/kosmos-1756824332.html
Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения - РИА Новости, 29.10.2021
Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
Человеку, находясь в космосе, хочется общаться с растениями, а на Земле он на них не обращает внимания, рассказал российский космонавт Александр Лазуткин. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:04
2021-10-29T12:15
наука
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космос - риа наука
александр лазуткин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Человеку, находясь в космосе, хочется общаться с растениями, а на Земле он на них не обращает внимания, рассказал российский космонавт Александр Лазуткин."Это же растения, с ними (в космосе) посидеть, поговорить хочется. В конце концов, это на Земле у нас есть много поводов, людей вокруг много, и мы даже на растения внимания не обращаем", - сказал он во время "Космического урока", трансляция которого ведётся "Роскосмосом"."А когда (в космосе) вокруг тебя один-два-три, ну 10 человек, и ты на них смотришь в течение года, то, ей-богу, хочется подойти к какому-то цветочку и пошептаться с ним", - добавил космонавт.Лазуткин в 1997 году совершил полёт длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции "Мир".
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роскосмос, космос - риа наука, александр лазуткин, земля
12:04 29.10.2021 (обновлено: 12:15 29.10.2021)
 
Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения

Космонавт Александр Лазуткин рассказал, что в полете страдает от недостатка общения

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Человеку, находясь в космосе, хочется общаться с растениями, а на Земле он на них не обращает внимания, рассказал российский космонавт Александр Лазуткин.
"Это же растения, с ними (в космосе) посидеть, поговорить хочется. В конце концов, это на Земле у нас есть много поводов, людей вокруг много, и мы даже на растения внимания не обращаем", - сказал он во время "Космического урока", трансляция которого ведётся "Роскосмосом".
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"А когда (в космосе) вокруг тебя один-два-три, ну 10 человек, и ты на них смотришь в течение года, то, ей-богу, хочется подойти к какому-то цветочку и пошептаться с ним", - добавил космонавт.
Лазуткин в 1997 году совершил полёт длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции "Мир".
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