https://ria.ru/20211029/kosmos-1756824332.html

Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения

Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения - РИА Новости, 29.10.2021

Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения

Человеку, находясь в космосе, хочется общаться с растениями, а на Земле он на них не обращает внимания, рассказал российский космонавт Александр Лазуткин. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:04

2021-10-29T12:04

2021-10-29T12:15

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Человеку, находясь в космосе, хочется общаться с растениями, а на Земле он на них не обращает внимания, рассказал российский космонавт Александр Лазуткин."Это же растения, с ними (в космосе) посидеть, поговорить хочется. В конце концов, это на Земле у нас есть много поводов, людей вокруг много, и мы даже на растения внимания не обращаем", - сказал он во время "Космического урока", трансляция которого ведётся "Роскосмосом"."А когда (в космосе) вокруг тебя один-два-три, ну 10 человек, и ты на них смотришь в течение года, то, ей-богу, хочется подойти к какому-то цветочку и пошептаться с ним", - добавил космонавт.Лазуткин в 1997 году совершил полёт длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции "Мир".

https://ria.ru/20211021/luna-1755606353.html

https://ria.ru/20211017/mks-1754944395.html

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роскосмос, космос - риа наука, александр лазуткин, земля