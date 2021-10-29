https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756943933.html
Попова не видит необходимости закрывать границы
Попова не видит необходимости закрывать границы - РИА Новости, 29.10.2021
Попова не видит необходимости закрывать границы
Необходимости закрывать границы РФ из-за коронавируса сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:41
2021-10-29T20:41
2021-10-29T21:35
распространение коронавируса
анна попова
ситуация вокруг коллекции скифского золота
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Необходимости закрывать границы РФ из-за коронавируса сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20211029/popova-1756944552.html
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анна попова, ситуация вокруг коллекции скифского золота, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:41 29.10.2021 (обновлено: 21:35 29.10.2021)
Попова не видит необходимости закрывать границы
Глава Роспотребнадзора Попова не видит необходимости закрывать границы из-за коронавируса