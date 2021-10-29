https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756943933.html

Попова не видит необходимости закрывать границы

Попова не видит необходимости закрывать границы - РИА Новости, 29.10.2021

Попова не видит необходимости закрывать границы

Необходимости закрывать границы РФ из-за коронавируса сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:41

2021-10-29T20:41

2021-10-29T21:35

распространение коронавируса

анна попова

ситуация вокруг коллекции скифского золота

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Необходимости закрывать границы РФ из-за коронавируса сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211029/popova-1756944552.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, ситуация вокруг коллекции скифского золота, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии