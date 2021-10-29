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На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.10.2021

На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом на саммите "Большой двадцатки" (G20) выявлен у журналистки, сообщил асессор (областной министр) по вопросам... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:45

2021-10-29T18:45

2021-10-29T19:08

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РИМ, 29 окт – РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом на саммите "Большой двадцатки" (G20) выявлен у журналистки, сообщил асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения итальянской столичной области Лацио Алессио Д'Амато."Это изолированный случай, установленный благодаря скринингу при доступе в пресс-центр", - отметил он. Журналисты, освещающие двухдневный саммит, должны доказать отсутствие заражения, пройдя тест в пункте получения аккредитации или продемонстрировать отрицательный результат анализа, сделанного за 48 часов до приезда на саммиты. Иностранные журналисты обязаны пройти тест на COVID-19 за двое суток до приезда в Италии. Во всех случаях не принимаются в расчет проведенная вакцинация или возможное выздоровление от инфекции.Как отмечают итальянские СМИ, первой зараженной на саммите оказалась британка, вакцинированная препаратом AstraZeneca. Ее доставили в COVID-отель, обустроенный для подобных случаев на саммите.

рим

италия

лацио

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2021

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