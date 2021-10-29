https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756923385.html
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.10.2021
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом на саммите "Большой двадцатки" (G20) выявлен у журналистки, сообщил асессор (областной министр) по вопросам... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:45
2021-10-29T18:45
2021-10-29T19:08
распространение коронавируса
в мире
рим
большая двадцатка
коронавирус covid-19
саммит g20
италия
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756846688_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_dbbb898c45aa0107c289729893919db1.jpg
РИМ, 29 окт – РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом на саммите "Большой двадцатки" (G20) выявлен у журналистки, сообщил асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения итальянской столичной области Лацио Алессио Д'Амато."Это изолированный случай, установленный благодаря скринингу при доступе в пресс-центр", - отметил он. Журналисты, освещающие двухдневный саммит, должны доказать отсутствие заражения, пройдя тест в пункте получения аккредитации или продемонстрировать отрицательный результат анализа, сделанного за 48 часов до приезда на саммиты. Иностранные журналисты обязаны пройти тест на COVID-19 за двое суток до приезда в Италии. Во всех случаях не принимаются в расчет проведенная вакцинация или возможное выздоровление от инфекции.Как отмечают итальянские СМИ, первой зараженной на саммите оказалась британка, вакцинированная препаратом AstraZeneca. Ее доставили в COVID-отель, обустроенный для подобных случаев на саммите.
рим
италия
лацио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756846688_362:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_eee8cb7898c2ad8e3f2cb7b83a4eabfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рим, большая двадцатка, коронавирус covid-19, саммит g20, италия, коронавирусы, astrazeneca , здоровье - общество, лацио
18:45 29.10.2021 (обновлено: 19:08 29.10.2021)
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
На саммите G20 в Риме зафиксировали первый случай заражения коронавирусом