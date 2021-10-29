https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756860636.html
Врач назвала фактор риска COVID-19 у детей
Врач назвала фактор риска COVID-19 у детей - РИА Новости, 29.10.2021
Врач назвала фактор риска COVID-19 у детей
Дети имеют гораздо больший риск заразиться коронавирусом, если не привиты взрослые члены семьи, при этом важно во время первичной вакцинации получить именно две РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:13
2021-10-29T14:13
2021-10-29T14:13
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Дети имеют гораздо больший риск заразиться коронавирусом, если не привиты взрослые члены семьи, при этом важно во время первичной вакцинации получить именно две дозы препарата, только тогда человек защищен, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова."Дети заражаются и в семьях, и это означает, что в тех семьях, где взрослые не вакцинированы, дети имеют гораздо больший риск заболеть. По международным и отечественным научным данным существующие вакцины так же эффективны от новых типов вируса, но если прививки делаются по правильной схеме: от двух и более доз", - сказала Намазова-Баранова на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она уточнила, что первичная вакцинация должна проводиться двухкомпонентным препаратом, и уже на этапе ревакцинации через шесть месяцев может применяться однокомпонентный препарат."Защищенными являются те люди, кто в соответствии с инструкцией получил обе дозы вакцины в серии первичной вакцинации, а если прошло более полугода, то повторно вакцинироваться можно уже однокомпонентным препаратом", - подчеркнула Намазова-Баранова.
https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756694112.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), лейла намазова-баранова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач назвала фактор риска COVID-19 у детей
Врач Намазова-Баранова: риск заболеть COVID-19 выше у детей с непривитыми родственниками
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Дети имеют гораздо больший риск заразиться коронавирусом, если не привиты взрослые члены семьи, при этом важно во время первичной вакцинации получить именно две дозы препарата, только тогда человек защищен, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России
, академик РАН Лейла Намазова-Баранова
.
"Дети заражаются и в семьях, и это означает, что в тех семьях, где взрослые не вакцинированы, дети имеют гораздо больший риск заболеть. По международным и отечественным научным данным существующие вакцины так же эффективны от новых типов вируса, но если прививки делаются по правильной схеме: от двух и более доз", - сказала Намазова-Баранова на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она уточнила, что первичная вакцинация должна проводиться двухкомпонентным препаратом, и уже на этапе ревакцинации через шесть месяцев может применяться однокомпонентный препарат.
"Защищенными являются те люди, кто в соответствии с инструкцией получил обе дозы вакцины в серии первичной вакцинации, а если прошло более полугода, то повторно вакцинироваться можно уже однокомпонентным препаратом", - подчеркнула Намазова-Баранова.