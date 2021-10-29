https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756818237.html

В России за сутки выписали 30 462 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 30 462 человека после COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

В России за сутки выписали 30 462 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 30 462 человека после COVID-19, за все время - 7 302 515, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:42

2021-10-29T11:42

2021-10-29T11:42

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 30 462 человека после COVID-19, за все время - 7 302 515, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 462 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 302 515", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5134, Санкт-Петербурге - 3417, Подмосковье - 3264.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756815338.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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