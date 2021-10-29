https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756791873.html
В Москве по экспресс-тестам выявили более 2,5 тысячи заболевших COVID-19
В Москве по экспресс-тестам выявили более 2,5 тысячи заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
В Москве по экспресс-тестам выявили более 2,5 тысячи заболевших COVID-19
Благодаря экспресс-тестам в общественных местах в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом, с пятницы количество пунктов экспресс-тестирования в РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:42
2021-10-29T08:42
2021-10-29T08:42
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754034183_0:45:3116:1798_1920x0_80_0_0_6013b2f2739b12b1c89bce3ca2f59948.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Благодаря экспресс-тестам в общественных местах в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом, с пятницы количество пунктов экспресс-тестирования в Москве возросло до 70, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра столицы."Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%. Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат, представляет ли человек опасность для окружающих... На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев. Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания", — рассказала Ракова.Она добавила, что с 29 октября в общественных местах Москвы открылись еще 20 точек, где можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19, их общее количество возросло до 70.
https://ria.ru/20211028/test-1756720019.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754034183_507:0:3116:1957_1920x0_80_0_0_d03a5194fb8b92f7f863e445c9f03772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве по экспресс-тестам выявили более 2,5 тысячи заболевших COVID-19
В Москве благодаря экспресс-тестам выявили более 2,5 тысячи заболевших COVID-19
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Благодаря экспресс-тестам в общественных местах в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом, с пятницы количество пунктов экспресс-тестирования в Москве возросло до 70, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра столицы.
"Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%. Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат, представляет ли человек опасность для окружающих... На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев. Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания", — рассказала Ракова.
Она добавила, что с 29 октября в общественных местах Москвы открылись еще 20 точек, где можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19, их общее количество возросло до 70.