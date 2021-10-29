https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756791873.html

В Москве по экспресс-тестам выявили более 2,5 тысячи заболевших COVID-19

В Москве по экспресс-тестам выявили более 2,5 тысячи заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

В Москве по экспресс-тестам выявили более 2,5 тысячи заболевших COVID-19

Благодаря экспресс-тестам в общественных местах в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом, с пятницы количество пунктов экспресс-тестирования в РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:42

2021-10-29T08:42

2021-10-29T08:42

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Благодаря экспресс-тестам в общественных местах в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом, с пятницы количество пунктов экспресс-тестирования в Москве возросло до 70, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра столицы."Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%. Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат, представляет ли человек опасность для окружающих... На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев. Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания", — рассказала Ракова.Она добавила, что с 29 октября в общественных местах Москвы открылись еще 20 точек, где можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19, их общее количество возросло до 70.

https://ria.ru/20211028/test-1756720019.html

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