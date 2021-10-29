https://ria.ru/20211029/kody-1756799834.html

В НАО ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест

В НАО ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест - РИА Новости, 29.10.2021

В НАО ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест

Власти Ненецкого округа приняли решение о введении системы QR-кодов для прохода в спортивные клубы, учреждения культуры, кинотеатры, кафе и рестораны, сообщили... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:06

2021-10-29T10:06

2021-10-29T10:28

распространение коронавируса

ненецкий автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение о введении системы QR-кодов для прохода в спортивные клубы, учреждения культуры, кинотеатры, кафе и рестораны, сообщили в пресс-службе администрации округа.Отмечается, что такое решение принято на заседании штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции для снижения уровня заболеваемости COVID-19 в регионе."QR-код надо предъявлять при посещении следующих объектов: спортивные объекты, организации дополнительного образования, объекты культуры, искусства и досуга, кинотеатры, организации общественного питания", - говорится в сообщении.Код также понадобится для посещения салонов красоты, СПА и массажных салонов, соляриев, саун, за исключением общественных бань. К QR-коду и документам к нему приравненным относятся: QR-код о прохождении вакцинации не более 1 года назад (либо справка о законченной вакцинации не более 1 года назад, выданная медицинской организацией), QR-код о перенесённом заболевании не более 6 месяцев назад (либо справка о перенесённом заболевании не более 6 месяцев назад, выданная медицинской организацией).Заменить QR-код может отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня (72 часа) до предъявления. Также можно предъявить документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации (медотвод), но только вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Как пояснили в администрации, ограничения не распространяются на несовершеннолетних.Предъявлять QR-код и документы к нему приравненные не нужно при посещении лыжероллерных трасс и других объектов на открытом воздухе, организаций общепита для получения услуг навынос, организаций дополнительного образования, спортивных объектов, организаций культуры при сопровождении несовершеннолетних детей к месту оказания им услуг и обратно. QR-коды также не нужно предъявлять при посещении общественных мест в целях, не связанных непосредственно с получением услуг."Ситуация в регионе очень тяжёлая, и она только ухудшается. Растёт заболеваемость, летальность, смертность от постковидных состояний. Самое страшное, что количество заболевших увеличивается, а количество наших медиков нет", - приводятся в сообщении слова главного государственного санитарного врача по НАО Натальи Кирхар.По ее словам, ежедневно в регионе регистрируется 16–18 случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю болезнь унесла жизни семи человек."Главная задача сейчас – разорвать эпидемиологическую цепочку, остановить прирост числа заболевших, остановить смертность. Сейчас мы практически каждый день теряем по одному пациенту, это очень большие и страшные цифры", - отметила руководитель департамента здравоохранения НАО Елена Левина.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ненецкий автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии