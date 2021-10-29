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В НАО ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест
В НАО ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест - РИА Новости, 29.10.2021
В НАО ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест
Власти Ненецкого округа приняли решение о введении системы QR-кодов для прохода в спортивные клубы, учреждения культуры, кинотеатры, кафе и рестораны, сообщили... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:06
2021-10-29T10:28
распространение коронавируса
ненецкий автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение о введении системы QR-кодов для прохода в спортивные клубы, учреждения культуры, кинотеатры, кафе и рестораны, сообщили в пресс-службе администрации округа.Отмечается, что такое решение принято на заседании штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции для снижения уровня заболеваемости COVID-19 в регионе."QR-код надо предъявлять при посещении следующих объектов: спортивные объекты, организации дополнительного образования, объекты культуры, искусства и досуга, кинотеатры, организации общественного питания", - говорится в сообщении.Код также понадобится для посещения салонов красоты, СПА и массажных салонов, соляриев, саун, за исключением общественных бань. К QR-коду и документам к нему приравненным относятся: QR-код о прохождении вакцинации не более 1 года назад (либо справка о законченной вакцинации не более 1 года назад, выданная медицинской организацией), QR-код о перенесённом заболевании не более 6 месяцев назад (либо справка о перенесённом заболевании не более 6 месяцев назад, выданная медицинской организацией).Заменить QR-код может отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня (72 часа) до предъявления. Также можно предъявить документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации (медотвод), но только вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Как пояснили в администрации, ограничения не распространяются на несовершеннолетних.Предъявлять QR-код и документы к нему приравненные не нужно при посещении лыжероллерных трасс и других объектов на открытом воздухе, организаций общепита для получения услуг навынос, организаций дополнительного образования, спортивных объектов, организаций культуры при сопровождении несовершеннолетних детей к месту оказания им услуг и обратно. QR-коды также не нужно предъявлять при посещении общественных мест в целях, не связанных непосредственно с получением услуг."Ситуация в регионе очень тяжёлая, и она только ухудшается. Растёт заболеваемость, летальность, смертность от постковидных состояний. Самое страшное, что количество заболевших увеличивается, а количество наших медиков нет", - приводятся в сообщении слова главного государственного санитарного врача по НАО Натальи Кирхар.По ее словам, ежедневно в регионе регистрируется 16–18 случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю болезнь унесла жизни семи человек."Главная задача сейчас – разорвать эпидемиологическую цепочку, остановить прирост числа заболевших, остановить смертность. Сейчас мы практически каждый день теряем по одному пациенту, это очень большие и страшные цифры", - отметила руководитель департамента здравоохранения НАО Елена Левина.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html
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ненецкий автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:06 29.10.2021 (обновлено: 10:28 29.10.2021)
 
В НАО ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест

В НАО ввели QR-коды для прохода в спортклубы, учреждения культуры, кинотеатры и общепит

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр
Посетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение о введении системы QR-кодов для прохода в спортивные клубы, учреждения культуры, кинотеатры, кафе и рестораны, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Отмечается, что такое решение принято на заседании штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции для снижения уровня заболеваемости COVID-19 в регионе.
"QR-код надо предъявлять при посещении следующих объектов: спортивные объекты, организации дополнительного образования, объекты культуры, искусства и досуга, кинотеатры, организации общественного питания", - говорится в сообщении.
Код также понадобится для посещения салонов красоты, СПА и массажных салонов, соляриев, саун, за исключением общественных бань. К QR-коду и документам к нему приравненным относятся: QR-код о прохождении вакцинации не более 1 года назад (либо справка о законченной вакцинации не более 1 года назад, выданная медицинской организацией), QR-код о перенесённом заболевании не более 6 месяцев назад (либо справка о перенесённом заболевании не более 6 месяцев назад, выданная медицинской организацией).
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Заменить QR-код может отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня (72 часа) до предъявления. Также можно предъявить документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации (медотвод), но только вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Как пояснили в администрации, ограничения не распространяются на несовершеннолетних.
Предъявлять QR-код и документы к нему приравненные не нужно при посещении лыжероллерных трасс и других объектов на открытом воздухе, организаций общепита для получения услуг навынос, организаций дополнительного образования, спортивных объектов, организаций культуры при сопровождении несовершеннолетних детей к месту оказания им услуг и обратно. QR-коды также не нужно предъявлять при посещении общественных мест в целях, не связанных непосредственно с получением услуг.
"Ситуация в регионе очень тяжёлая, и она только ухудшается. Растёт заболеваемость, летальность, смертность от постковидных состояний. Самое страшное, что количество заболевших увеличивается, а количество наших медиков нет", - приводятся в сообщении слова главного государственного санитарного врача по НАО Натальи Кирхар.
По ее словам, ежедневно в регионе регистрируется 16–18 случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю болезнь унесла жизни семи человек.
"Главная задача сейчас – разорвать эпидемиологическую цепочку, остановить прирост числа заболевших, остановить смертность. Сейчас мы практически каждый день теряем по одному пациенту, это очень большие и страшные цифры", - отметила руководитель департамента здравоохранения НАО Елена Левина.
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