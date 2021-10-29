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Музей-заповедник "Куликово поле". Как "откапывают" историческую правду
Музей-заповедник "Куликово поле". Как "откапывают" историческую правду - РИА Новости, 29.10.2021
Музей-заповедник "Куликово поле". Как "откапывают" историческую правду
Цельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий?
2021-10-29T11:00
2021-10-29T11:00
2021-10-29T11:07
куликово поле: вопросы и ответы
история
куликово поле (заповедник)
алексей воронцов
дмитрий донской
"куликово поле"
подкаст
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Музей-заповедник “Куликово поле”. Как "откапывают" историческую правду
Цельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий?
audio/mpeg
Музей-заповедник “Куликово поле”. Как "откапывают" историческую правду
Цельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий?
audio/mpeg
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream, а также Spotify и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Игорь КривицкийГолоса эпизода: Игорь Кривицкий, Алексей Воронцов, Олег Вронский, Андрей НаумовМонтаж Дмитрия Палухина
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РИА Новости
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история, куликово поле (заповедник), алексей воронцов, дмитрий донской, "куликово поле", подкаст, аудио, социальный навигатор
11:00 29.10.2021 (обновлено: 11:07 29.10.2021)
Музей-заповедник "Куликово поле". Как "откапывают" историческую правду
Цельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий?