https://ria.ru/20211029/klady-1756721926.html

Музей-заповедник "Куликово поле". Как "откапывают" историческую правду

Музей-заповедник "Куликово поле". Как "откапывают" историческую правду - РИА Новости, 29.10.2021

Музей-заповедник "Куликово поле". Как "откапывают" историческую правду

Цельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий?

2021-10-29T11:00

2021-10-29T11:00

2021-10-29T11:07

куликово поле: вопросы и ответы

история

куликово поле (заповедник)

алексей воронцов

дмитрий донской

"куликово поле"

подкаст

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Музей-заповедник “Куликово поле”. Как "откапывают" историческую правду Цельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий? audio/mpeg

Музей-заповедник “Куликово поле”. Как "откапывают" историческую правду Цельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий? audio/mpeg

Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream, а также Spotify и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Игорь КривицкийГолоса эпизода: Игорь Кривицкий, Алексей Воронцов, Олег Вронский, Андрей НаумовМонтаж Дмитрия Палухина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, куликово поле (заповедник), алексей воронцов, дмитрий донской, "куликово поле", подкаст, аудио, социальный навигатор