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В Коми начнут производить кислород для ковидных стационаров
В Коми начнут производить кислород для ковидных стационаров - РИА Новости, 29.10.2021
В Коми начнут производить кислород для ковидных стационаров
Новая кислородная станция должна появиться в кардиологическом диспансере в Сыктывкаре до конца года, а в марте 2022 года планируется запустить промышленный... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:20
2021-10-29T19:20
общество
сыктывкар
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
коронавирусы
республика коми
владимир уйба
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Новая кислородная станция должна появиться в кардиологическом диспансере в Сыктывкаре до конца года, а в марте 2022 года планируется запустить промышленный концентратор в Ухтинской городской больнице, сообщил РИА Новости глава республики Коми Владимир Уйба."За счёт республиканских и федеральных средств до конца года в Кардиологическом диспансере в Сыктывкаре заработает кислородная станция мощностью 1,3 тонн жидкого кислорода в сутки. К марту 2022 года планируем запустить промышленный концентратор в Ухтинской городской больнице производительностью 1000 литров в минуту. Он обеспечит кислородную поддержку пациентов не только из Ухты, но и тех, кто приезжает на лечение из Ижемского, Вуктыльского, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского, Усть-Вымского, Удорского и Сосногорского районов", - сказал Уйба.Он добавил, что сейчас потребность в кислороде составляет около 20 тонн в сутки ."Мы собираем кислород для наших ковид-стационаров по всей стране – что называется, с миру по нитке. Мы очень сильно зависим от поставок. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с Минпромторгом России по организации собственного производства", - подчеркнул он.По состоянию на 28 октября, в регионе выявлено ПЦР-тестированием 77 894 случая заболевания COVID-19. Первым компонентом вакцины привито 291 679 человек. Коллективный иммунитет составляет 54%.
https://ria.ru/20211029/saturatsiya-1756714922.html
https://ria.ru/20211028/simptomy-1756746633.html
сыктывкар
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общество, сыктывкар, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, коронавирусы, республика коми, владимир уйба, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кислород
19:20 29.10.2021
 
В Коми начнут производить кислород для ковидных стационаров

Глава Коми Уйба: кислородная станция появится в диспансере в Сыктывкаре до конца года

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкРабочий на территории больницы скорой медицинской помощи
Рабочий на территории больницы скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Новая кислородная станция должна появиться в кардиологическом диспансере в Сыктывкаре до конца года, а в марте 2022 года планируется запустить промышленный концентратор в Ухтинской городской больнице, сообщил РИА Новости глава республики Коми Владимир Уйба.
"За счёт республиканских и федеральных средств до конца года в Кардиологическом диспансере в Сыктывкаре заработает кислородная станция мощностью 1,3 тонн жидкого кислорода в сутки. К марту 2022 года планируем запустить промышленный концентратор в Ухтинской городской больнице производительностью 1000 литров в минуту. Он обеспечит кислородную поддержку пациентов не только из Ухты, но и тех, кто приезжает на лечение из Ижемского, Вуктыльского, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского, Усть-Вымского, Удорского и Сосногорского районов", - сказал Уйба.
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Он добавил, что сейчас потребность в кислороде составляет около 20 тонн в сутки .
"Мы собираем кислород для наших ковид-стационаров по всей стране – что называется, с миру по нитке. Мы очень сильно зависим от поставок. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с Минпромторгом России по организации собственного производства", - подчеркнул он.
По состоянию на 28 октября, в регионе выявлено ПЦР-тестированием 77 894 случая заболевания COVID-19. Первым компонентом вакцины привито 291 679 человек. Коллективный иммунитет составляет 54%.
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