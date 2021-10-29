https://ria.ru/20211029/khramy-1756922845.html

В Калмыкии не планируют ужесточать режим работы храмов

В Калмыкии не планируют ужесточать режим работы храмов - РИА Новости, 29.10.2021

В Калмыкии не планируют ужесточать режим работы храмов

Буддийские храмы не планируется закрывать в нерабочие дни в начале ноября, санитарные меры в них продолжат действовать, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:43

2021-10-29T21:43

2021-10-29T21:43

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Буддийские храмы не планируется закрывать в нерабочие дни в начале ноября, санитарные меры в них продолжат действовать, рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии ("Золотая обитель Будды Шакьямуни") Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).На прошлой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать."Мы не планируем закрывать храмы в нерабочие дни, храмы будут работать как прежде, но с ограничениями", - сказал Киришов.По его словам, в храмах продолжает действовать строгий масочный режим и обязательная термометрия на входе. "Также ограничено количество людей одновременно находящихся в зале. Площадь нашего молельного зала (в храме Золотая обитель Будды Шакьямуни - ред.) позволяет одновременно разместить до 100 человек с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. По-прежнему большинство верующих присоединяются к службам через онлайн-трансляции", - пояснил Йонтен-гелонг.

https://ria.ru/20211029/datsan-1756922137.html

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владимир путин, россия, коронавирус в россии