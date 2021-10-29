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Религия
https://ria.ru/20211029/khramy-1756922845.html
В Калмыкии не планируют ужесточать режим работы храмов
В Калмыкии не планируют ужесточать режим работы храмов - РИА Новости, 29.10.2021
В Калмыкии не планируют ужесточать режим работы храмов
Буддийские храмы не планируется закрывать в нерабочие дни в начале ноября, санитарные меры в них продолжат действовать, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T21:43
2021-10-29T21:43
религия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Буддийские храмы не планируется закрывать в нерабочие дни в начале ноября, санитарные меры в них продолжат действовать, рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии ("Золотая обитель Будды Шакьямуни") Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).На прошлой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать."Мы не планируем закрывать храмы в нерабочие дни, храмы будут работать как прежде, но с ограничениями", - сказал Киришов.По его словам, в храмах продолжает действовать строгий масочный режим и обязательная термометрия на входе. "Также ограничено количество людей одновременно находящихся в зале. Площадь нашего молельного зала (в храме Золотая обитель Будды Шакьямуни - ред.) позволяет одновременно разместить до 100 человек с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. По-прежнему большинство верующих присоединяются к службам через онлайн-трансляции", - пояснил Йонтен-гелонг.
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владимир путин, россия, коронавирус в россии
21:43 29.10.2021
 

В Калмыкии не планируют ужесточать режим работы храмов

CC0 / / Белый старец, Элиста, Калмыкия
 Белый старец, Элиста, Калмыкия - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Буддийские храмы не планируется закрывать в нерабочие дни в начале ноября, санитарные меры в них продолжат действовать, рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии ("Золотая обитель Будды Шакьямуни") Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).
На прошлой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.
"Мы не планируем закрывать храмы в нерабочие дни, храмы будут работать как прежде, но с ограничениями", - сказал Киришов.
По его словам, в храмах продолжает действовать строгий масочный режим и обязательная термометрия на входе. "Также ограничено количество людей одновременно находящихся в зале. Площадь нашего молельного зала (в храме Золотая обитель Будды Шакьямуни - ред.) позволяет одновременно разместить до 100 человек с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. По-прежнему большинство верующих присоединяются к службам через онлайн-трансляции", - пояснил Йонтен-гелонг.
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