02:13 29.10.2021 (обновлено: 02:17 29.10.2021)
В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
В штате Оклахома впервые за шесть лет привели в исполнение смертный приговор
© AP Photo / Mark HumphreyКамера исполнения приговоров к смертной казни
© AP Photo / Mark Humphrey
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Власти Оклахомы в четверг впервые за шесть лет привели в исполнение смертный приговор в отношении заключенного – им стал Джон Грант, ранее запросивший отсрочку казни, сообщила его адвокат Сара Джерниган.
"Джон Грант взял на себя полную ответственность за убийство Гэй Картер и провел годы в камере смертников, пытаясь осознать и искупить свои действия – больше, чем любой другой из клиентов, с которыми мне довелось работать", - говорится в письменном заявлении юриста.
В заявлении отмечается, что приведенный в исполнение смертный приговор ознаменовал собой "последнюю несправедливость в трагической жизни" заключенного. Гранта казнили 28 октября за убийство тюремного работника, что стало первым случаем умерщвления осужденного в Оклахоме, начиная с 2015 года.
Местный телеканал 2NewsOklahoma со ссылкой на очевидцев сообщает, что Грант содрогался в конвульсиях и страдал от рвоты во время казни. Конвульсии осужденного начались после введения первой части "смертельного коктейля" - препарата мидазолама. Он скончался через 20 минут после этой инъекции.
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Этот препарат в 2014 году использовался как минимум в трех смертельных казнях в США, которые пошли не по сценарию. Противники мидазолама утверждают, что его использование не позволяет достичь бессознательного состояния, достаточно глубокого для безболезненного умерщвления осужденного, а следовательно, он является непригодным.
Большой общественный резонанс вызвал случай в апреле 2014 года, когда приговоренный Клейтон Локетт, получивший инъекцию ранее не применявшегося препарата, мучительно умирал в течение практически часа. При благоприятном сценарии осужденный должен терять сознание практически сразу, и спустя несколько минут врач констатирует смерть.
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