https://ria.ru/20211029/kazn-1756782726.html

В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного

В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного - РИА Новости, 29.10.2021

В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного

Власти Оклахомы в четверг впервые за шесть лет привели в исполнение смертный приговор в отношении заключенного – им стал Джон Грант, ранее запросивший отсрочку... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T02:13

2021-10-29T02:13

2021-10-29T02:17

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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Власти Оклахомы в четверг впервые за шесть лет привели в исполнение смертный приговор в отношении заключенного – им стал Джон Грант, ранее запросивший отсрочку казни, сообщила его адвокат Сара Джерниган.В заявлении отмечается, что приведенный в исполнение смертный приговор ознаменовал собой "последнюю несправедливость в трагической жизни" заключенного. Гранта казнили 28 октября за убийство тюремного работника, что стало первым случаем умерщвления осужденного в Оклахоме, начиная с 2015 года.Местный телеканал 2NewsOklahoma со ссылкой на очевидцев сообщает, что Грант содрогался в конвульсиях и страдал от рвоты во время казни. Конвульсии осужденного начались после введения первой части "смертельного коктейля" - препарата мидазолама. Он скончался через 20 минут после этой инъекции.Этот препарат в 2014 году использовался как минимум в трех смертельных казнях в США, которые пошли не по сценарию. Противники мидазолама утверждают, что его использование не позволяет достичь бессознательного состояния, достаточно глубокого для безболезненного умерщвления осужденного, а следовательно, он является непригодным.Большой общественный резонанс вызвал случай в апреле 2014 года, когда приговоренный Клейтон Локетт, получивший инъекцию ранее не применявшегося препарата, мучительно умирал в течение практически часа. При благоприятном сценарии осужденный должен терять сознание практически сразу, и спустя несколько минут врач констатирует смерть.

https://ria.ru/20211028/kazn-1756601297.html

https://ria.ru/20210102/kazn-1591826839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оклахома