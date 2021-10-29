https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html

ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта

ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта - РИА Новости, 29.10.2021

ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта

ФСБ России опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные документы, рассказывающие о том, как в СССР среди немецких военнопленных находили карателей,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:17

2021-10-29T12:17

2021-10-29T15:04

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ФСБ России опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные документы, рассказывающие о том, как в СССР среди немецких военнопленных находили карателей, участвовавших в геноциде мирных жителей в Великую Отечественную войну.Бумаги опровергают распространенную среди немецких историков версию, что части вермахта не причастны к расправам и решали исключительно боевые задачи."Факты свидетельствуют об ином: солдаты гитлеровской армии, вторгшейся на территорию СССР, вполне осознанно и без угрызений совести выполняли преступные приказы своих командиров и совершали массовые убийства безоружных советских граждан, не взирая на пол и возраст своих жертв", — отметили в Центре общественных связей ФСБ.Поиск карателейВ начале войны Государственный комитет обороны СССР возложил на органы госбезопасности задачу оперативного обслуживания мест содержания военнопленных для сбора информации о подрывной деятельности вражеских спецслужб, а также о преступлениях, совершенных оккупантами и их пособниками.Уже в августе 1941 года в составе НКВД СССР создали Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ), которое занималось поиском карателей, активных участников убийств пленных красноармейцев и мирного населения, террористов среди пленных, в том числе бывших военнослужащих вермахта. Объем этой работы стремительно вырос в 1943 году, когда в плен начали сдаваться десятки тысяч солдат и офицеров противника.В конце января 1944 года издали директиву УПВИ НКВД, предписывавшую уделить особое внимание выявлению участников зверств. Особенно тщательно следовало проверять тех, кто ранее служил в СС, штурмовых отрядах (СА), специальных охранных и карательных отрядах, полиции, тайной полевой жандармерии, гестапо и концентрационных лагерях.К началу 1944 года в 52 учреждениях системы УПВИ содержались более ста тысяч бывших солдат армий противника, в 1945 году их число достигло 1,6 миллиона человек. Собранные оперативно-чекистскими подразделениями ГУПВИ свидетельства о злодеяниях оккупантов на советской территории использовали во время 16 открытых судебных процессов против военных преступников. Вместе с тем основной объем подобных дел рассматривали трибуналы.Советских людей считали рабамиОпубликованные сейчас материалы, рассекреченные Управлением ФСБ по Республике Башкортостан, представляют собой примеры документирования оперативно-чекистскими подразделениями УПВИ фактов преступной деятельности немецких военнопленных в период их службы в вермахте.Среди этих документов — меморандум 1-го лагерного отделения УПВИ МВД Башкирской АССР по агентурному делу "Шакалы", в рамках которого проводилась проверка немецких военнослужащих 550-го батальона 299-й пехотной дивизии, попавших в плен в конце июня 1944 года во время Белорусской наступательной операции Красной армии в районе города Борисова.Туда включены выписки из показаний непосредственных участников преступлений. В частности, обер-ефрейтор Эрвин Штайн 15 декабря 1945 года рассказал: "Я служил в штрафной роте 550-го батальона. Будучи на советской территории, мы занимались карательной деятельностью, как-то, во время отступления от Орла в направлении города Жлобин наша рота сожгла около 15 деревень, сжигались деревни при помощи зажигательных пуль и в большинстве в ночное время, причем мы расстреливали мирных советских граждан, невзирая на пол и возраст, молодежь угонялась на работы".По словам Штайна, они расстреляли примерно тысячу человек."В сентябре 1943 года мы сожгли одну деревню, мирных жителей около 500 человек, которые хотели спасти свою жизнь бегством, мы расстреливали, из которых я лично расстрелял 20 человек, а в сентябре 1943 года наша рота сожгла в районе Гомеля около 30 деревень, мирных жителей, которые прятались в подвалах, мы уничтожали при помощи ручных гранат. Я лично сжег десять домов и сколько в домах погибло людей, сказать не могу", — добавил он.Другой фигурант дела "Шакалы" обер-ефрейтор Рихард Лангнер 16 марта 1946 года дал показания о том, что "во всем вышеуказанном бесчинстве принимал активное участие и лично отбирал скот и продукты питания у населения, разламывал дома для укрепления блиндажей, угонял мирных граждан на строительство оборонительных районов, применяя при этом силу и оружие"."Меня не интересовали последствия, так как я считал, что русские являются низшей расой – рабами", — признался Лангнер.Ров для тысяч убитыхВо время отступления 550-го батальона от Витебска к Орше по пути немецкие солдаты сожгли все населенные пункты, все население угонялось на оборонительные работы, из которых множество погибало от бомбежки и артиллерийского огня, добавлял Лангнер. По его словам, поджоги в большинстве случаев производились ночью, без предупреждения, а если кто-либо пытался спастись, то таких расстреливали. В итоге 550-й батальон уничтожил примерно 100-120 населенных пунктов.Во время следствия немецкие военнопленные дали подробные показания об участии в массовых убийствах и грабежах их сослуживцев, а также о командирах, отдававших преступные приказы, — майоре Михельсе и капитане Беренсе.О том же говорят выписки из материалов, собранных сельскими и городскими комиссиями по установлению зверств оккупантов, например, из акта Витебской районной комиссии от 23 марта 1945 года."Гитлеровцы, вторгшись сюда зачумленной ордой, сожгли все до одной постройки, увезли весь скот и превратили цветущие колхозы в руины и пепелища. Массовое истребление мирного населения особенно здесь показало весь звериный облик гитлеровских головорезов", — отмечалось в документе.В период временной оккупации деревни Себяхи Елагинского сельского совета местный Иловский ров превратился в кладбище, куда они сбрасывали трупы расстрелянных, убитых и замученных.Это было укрепление длиной без малого полкилометра, шириной два метра и такой же глубиной."За период 1941-1943 годов немецкие каратели свезли сюда на автомашинах и расстреляли более восьми тысяч человек из числа военнопленных и советских граждан, детей, стариков бросали в ров и закапывали живыми, а потом по этим могилам проходила немецкая грузовая машина по несколько раз", — указывалось в акте.Кровавый путь с Украины на КавказВ лагере № 130 УПВИ МВД Башкирской АССР завели агентурное дело "Убийцы" против военнослужащих 46-й пехотной дивизии вермахта, участвовавших в зверском уничтожении советских граждан в 1942-1943 годах.Следователи получили свидетельства о массовых убийствах мирного населения и партизан в районе Керчи, в городах Туапсе, Кривой Рог, Барвенково, Днепропетровск и других.Так, 24 октября 1946 года обер-ефрейтор Симон Карманн рассказал, что их часть расстреляла около 12 тысяч советских граждан."Мною лично в городе Керчь было расстреляно 56-80 человек", — признался он.При наступлении в мае 1942 года гитлеровцы уничтожали партизан, находившихся в катакомбах в двух километрах от города и где было расстреляно несколько тысяч человек, добавлял Карманн.Затем, в сентябре 1942 года, часть, в которой он служил, продвинулась в район до города Майкопа, где немцев Красная армия сначала остановила, а позже обратила вспять. При отступлении из Краснодарского края в январе 1943 года гитлеровские солдаты расстреливали мирных граждан, которые отказались эвакуироваться.

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https://ria.ru/20201030/kontslager-1582282190.html

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общество, витебск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинград, нквд ссср, россия, без срока давности