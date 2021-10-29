Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html
ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта - РИА Новости, 29.10.2021
ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
ФСБ России опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные документы, рассказывающие о том, как в СССР среди немецких военнопленных находили карателей,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:17
2021-10-29T15:04
общество
витебск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленинград
нквд ссср
россия
без срока давности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/51/1563745180_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_3e4863886a60373734138d674c875596.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ФСБ России опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные документы, рассказывающие о том, как в СССР среди немецких военнопленных находили карателей, участвовавших в геноциде мирных жителей в Великую Отечественную войну.Бумаги опровергают распространенную среди немецких историков версию, что части вермахта не причастны к расправам и решали исключительно боевые задачи."Факты свидетельствуют об ином: солдаты гитлеровской армии, вторгшейся на территорию СССР, вполне осознанно и без угрызений совести выполняли преступные приказы своих командиров и совершали массовые убийства безоружных советских граждан, не взирая на пол и возраст своих жертв", — отметили в Центре общественных связей ФСБ.Поиск карателейВ начале войны Государственный комитет обороны СССР возложил на органы госбезопасности задачу оперативного обслуживания мест содержания военнопленных для сбора информации о подрывной деятельности вражеских спецслужб, а также о преступлениях, совершенных оккупантами и их пособниками.Уже в августе 1941 года в составе НКВД СССР создали Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ), которое занималось поиском карателей, активных участников убийств пленных красноармейцев и мирного населения, террористов среди пленных, в том числе бывших военнослужащих вермахта. Объем этой работы стремительно вырос в 1943 году, когда в плен начали сдаваться десятки тысяч солдат и офицеров противника.В конце января 1944 года издали директиву УПВИ НКВД, предписывавшую уделить особое внимание выявлению участников зверств. Особенно тщательно следовало проверять тех, кто ранее служил в СС, штурмовых отрядах (СА), специальных охранных и карательных отрядах, полиции, тайной полевой жандармерии, гестапо и концентрационных лагерях.К началу 1944 года в 52 учреждениях системы УПВИ содержались более ста тысяч бывших солдат армий противника, в 1945 году их число достигло 1,6 миллиона человек. Собранные оперативно-чекистскими подразделениями ГУПВИ свидетельства о злодеяниях оккупантов на советской территории использовали во время 16 открытых судебных процессов против военных преступников. Вместе с тем основной объем подобных дел рассматривали трибуналы.Советских людей считали рабамиОпубликованные сейчас материалы, рассекреченные Управлением ФСБ по Республике Башкортостан, представляют собой примеры документирования оперативно-чекистскими подразделениями УПВИ фактов преступной деятельности немецких военнопленных в период их службы в вермахте.Среди этих документов — меморандум 1-го лагерного отделения УПВИ МВД Башкирской АССР по агентурному делу "Шакалы", в рамках которого проводилась проверка немецких военнослужащих 550-го батальона 299-й пехотной дивизии, попавших в плен в конце июня 1944 года во время Белорусской наступательной операции Красной армии в районе города Борисова.Туда включены выписки из показаний непосредственных участников преступлений. В частности, обер-ефрейтор Эрвин Штайн 15 декабря 1945 года рассказал: "Я служил в штрафной роте 550-го батальона. Будучи на советской территории, мы занимались карательной деятельностью, как-то, во время отступления от Орла в направлении города Жлобин наша рота сожгла около 15 деревень, сжигались деревни при помощи зажигательных пуль и в большинстве в ночное время, причем мы расстреливали мирных советских граждан, невзирая на пол и возраст, молодежь угонялась на работы".По словам Штайна, они расстреляли примерно тысячу человек."В сентябре 1943 года мы сожгли одну деревню, мирных жителей около 500 человек, которые хотели спасти свою жизнь бегством, мы расстреливали, из которых я лично расстрелял 20 человек, а в сентябре 1943 года наша рота сожгла в районе Гомеля около 30 деревень, мирных жителей, которые прятались в подвалах, мы уничтожали при помощи ручных гранат. Я лично сжег десять домов и сколько в домах погибло людей, сказать не могу", — добавил он.Другой фигурант дела "Шакалы" обер-ефрейтор Рихард Лангнер 16 марта 1946 года дал показания о том, что "во всем вышеуказанном бесчинстве принимал активное участие и лично отбирал скот и продукты питания у населения, разламывал дома для укрепления блиндажей, угонял мирных граждан на строительство оборонительных районов, применяя при этом силу и оружие"."Меня не интересовали последствия, так как я считал, что русские являются низшей расой – рабами", — признался Лангнер.Ров для тысяч убитыхВо время отступления 550-го батальона от Витебска к Орше по пути немецкие солдаты сожгли все населенные пункты, все население угонялось на оборонительные работы, из которых множество погибало от бомбежки и артиллерийского огня, добавлял Лангнер. По его словам, поджоги в большинстве случаев производились ночью, без предупреждения, а если кто-либо пытался спастись, то таких расстреливали. В итоге 550-й батальон уничтожил примерно 100-120 населенных пунктов.Во время следствия немецкие военнопленные дали подробные показания об участии в массовых убийствах и грабежах их сослуживцев, а также о командирах, отдававших преступные приказы, — майоре Михельсе и капитане Беренсе.О том же говорят выписки из материалов, собранных сельскими и городскими комиссиями по установлению зверств оккупантов, например, из акта Витебской районной комиссии от 23 марта 1945 года."Гитлеровцы, вторгшись сюда зачумленной ордой, сожгли все до одной постройки, увезли весь скот и превратили цветущие колхозы в руины и пепелища. Массовое истребление мирного населения особенно здесь показало весь звериный облик гитлеровских головорезов", — отмечалось в документе.В период временной оккупации деревни Себяхи Елагинского сельского совета местный Иловский ров превратился в кладбище, куда они сбрасывали трупы расстрелянных, убитых и замученных.Это было укрепление длиной без малого полкилометра, шириной два метра и такой же глубиной."За период 1941-1943 годов немецкие каратели свезли сюда на автомашинах и расстреляли более восьми тысяч человек из числа военнопленных и советских граждан, детей, стариков бросали в ров и закапывали живыми, а потом по этим могилам проходила немецкая грузовая машина по несколько раз", — указывалось в акте.Кровавый путь с Украины на КавказВ лагере № 130 УПВИ МВД Башкирской АССР завели агентурное дело "Убийцы" против военнослужащих 46-й пехотной дивизии вермахта, участвовавших в зверском уничтожении советских граждан в 1942-1943 годах.Следователи получили свидетельства о массовых убийствах мирного населения и партизан в районе Керчи, в городах Туапсе, Кривой Рог, Барвенково, Днепропетровск и других.Так, 24 октября 1946 года обер-ефрейтор Симон Карманн рассказал, что их часть расстреляла около 12 тысяч советских граждан."Мною лично в городе Керчь было расстреляно 56-80 человек", — признался он.При наступлении в мае 1942 года гитлеровцы уничтожали партизан, находившихся в катакомбах в двух километрах от города и где было расстреляно несколько тысяч человек, добавлял Карманн.Затем, в сентябре 1942 года, часть, в которой он служил, продвинулась в район до города Майкопа, где немцев Красная армия сначала остановила, а позже обратила вспять. При отступлении из Краснодарского края в январе 1943 года гитлеровские солдаты расстреливали мирных граждан, которые отказались эвакуироваться.
https://ria.ru/20210801/voyna-1743814805.html
https://ria.ru/20210520/karateli-1733059915.html
https://ria.ru/20201224/karatel-1590672639.html
https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582282190.html
https://ria.ru/20200803/1575290195.html
https://ria.ru/20191223/1562719106.html
https://ria.ru/20210811/karateli-1745346806.html
витебск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/51/1563745180_0:86:2616:2048_1920x0_80_0_0_c11b1f37dbdc008cae3e4f7e9910fea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, витебск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинград, нквд ссср, россия, без срока давности
12:17 29.10.2021 (обновлено: 15:04 29.10.2021)
 
ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта

ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей среди немецких военнопленных

© РИА Новости / Ольга Игнатович / Перейти в фотобанкОсвобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" - Освенцим (Польша)
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша) - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Ольга Игнатович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ФСБ России опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные документы, рассказывающие о том, как в СССР среди немецких военнопленных находили карателей, участвовавших в геноциде мирных жителей в Великую Отечественную войну.
Бумаги опровергают распространенную среди немецких историков версию, что части вермахта не причастны к расправам и решали исключительно боевые задачи.
© Фото : ФСБ РоссииОдин из документов, рассказывающих о том, как в СССР среди немецких военнопленных находили карателей, участвовавших в геноциде мирных жителей в Великую Отечественную войну
Один из документов, рассказывающих о том, как в СССР среди немецких военнопленных находили карателей, участвовавших в геноциде мирных жителей в Великую Отечественную войну - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : ФСБ России
Один из документов, рассказывающих о том, как в СССР среди немецких военнопленных находили карателей, участвовавших в геноциде мирных жителей в Великую Отечественную войну
"Факты свидетельствуют об ином: солдаты гитлеровской армии, вторгшейся на территорию СССР, вполне осознанно и без угрызений совести выполняли преступные приказы своих командиров и совершали массовые убийства безоружных советских граждан, не взирая на пол и возраст своих жертв", — отметили в Центре общественных связей ФСБ.

Поиск карателей

В начале войны Государственный комитет обороны СССР возложил на органы госбезопасности задачу оперативного обслуживания мест содержания военнопленных для сбора информации о подрывной деятельности вражеских спецслужб, а также о преступлениях, совершенных оккупантами и их пособниками.
Главнокомандующий Русской освободительной армией генерал Андрей Власов - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 00:46
Историк рассказал о связи Власова с карателями, творившими геноцид в войну
Уже в августе 1941 года в составе НКВД СССР создали Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ), которое занималось поиском карателей, активных участников убийств пленных красноармейцев и мирного населения, террористов среди пленных, в том числе бывших военнослужащих вермахта. Объем этой работы стремительно вырос в 1943 году, когда в плен начали сдаваться десятки тысяч солдат и офицеров противника.
В конце января 1944 года издали директиву УПВИ НКВД, предписывавшую уделить особое внимание выявлению участников зверств. Особенно тщательно следовало проверять тех, кто ранее служил в СС, штурмовых отрядах (СА), специальных охранных и карательных отрядах, полиции, тайной полевой жандармерии, гестапо и концентрационных лагерях.
К началу 1944 года в 52 учреждениях системы УПВИ содержались более ста тысяч бывших солдат армий противника, в 1945 году их число достигло 1,6 миллиона человек. Собранные оперативно-чекистскими подразделениями ГУПВИ свидетельства о злодеяниях оккупантов на советской территории использовали во время 16 открытых судебных процессов против военных преступников. Вместе с тем основной объем подобных дел рассматривали трибуналы.
Женщины и дети идут через поле во время войны - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 03:17
ФСБ рассказала о преступлениях эстонских карателей на Псковщине

Советских людей считали рабами

Опубликованные сейчас материалы, рассекреченные Управлением ФСБ по Республике Башкортостан, представляют собой примеры документирования оперативно-чекистскими подразделениями УПВИ фактов преступной деятельности немецких военнопленных в период их службы в вермахте.
Александр Рисс
24 декабря 2020, 08:4075 лет Великой Победы
ФСБ раскрыла детали биографии гитлеровского карателя Рисса
Среди этих документов — меморандум 1-го лагерного отделения УПВИ МВД Башкирской АССР по агентурному делу "Шакалы", в рамках которого проводилась проверка немецких военнослужащих 550-го батальона 299-й пехотной дивизии, попавших в плен в конце июня 1944 года во время Белорусской наступательной операции Красной армии в районе города Борисова.
Туда включены выписки из показаний непосредственных участников преступлений. В частности, обер-ефрейтор Эрвин Штайн 15 декабря 1945 года рассказал: "Я служил в штрафной роте 550-го батальона. Будучи на советской территории, мы занимались карательной деятельностью, как-то, во время отступления от Орла в направлении города Жлобин наша рота сожгла около 15 деревень, сжигались деревни при помощи зажигательных пуль и в большинстве в ночное время, причем мы расстреливали мирных советских граждан, невзирая на пол и возраст, молодежь угонялась на работы".
По словам Штайна, они расстреляли примерно тысячу человек.
Осмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 08:11
ФСБ рассекретила документы о зверствах украинских карателей в годы войны
"В сентябре 1943 года мы сожгли одну деревню, мирных жителей около 500 человек, которые хотели спасти свою жизнь бегством, мы расстреливали, из которых я лично расстрелял 20 человек, а в сентябре 1943 года наша рота сожгла в районе Гомеля около 30 деревень, мирных жителей, которые прятались в подвалах, мы уничтожали при помощи ручных гранат. Я лично сжег десять домов и сколько в домах погибло людей, сказать не могу", — добавил он.
Другой фигурант дела "Шакалы" обер-ефрейтор Рихард Лангнер 16 марта 1946 года дал показания о том, что "во всем вышеуказанном бесчинстве принимал активное участие и лично отбирал скот и продукты питания у населения, разламывал дома для укрепления блиндажей, угонял мирных граждан на строительство оборонительных районов, применяя при этом силу и оружие".
"Меня не интересовали последствия, так как я считал, что русские являются низшей расой – рабами", — признался Лангнер.
На месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 14:2275 лет Великой Победы
Историк рассказал о судьбе карателей из псковского концлагеря Моглино

Ров для тысяч убитых

Во время отступления 550-го батальона от Витебска к Орше по пути немецкие солдаты сожгли все населенные пункты, все население угонялось на оборонительные работы, из которых множество погибало от бомбежки и артиллерийского огня, добавлял Лангнер. По его словам, поджоги в большинстве случаев производились ночью, без предупреждения, а если кто-либо пытался спастись, то таких расстреливали. В итоге 550-й батальон уничтожил примерно 100-120 населенных пунктов.
Во время следствия немецкие военнопленные дали подробные показания об участии в массовых убийствах и грабежах их сослуживцев, а также о командирах, отдававших преступные приказы, — майоре Михельсе и капитане Беренсе.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 10:2775 лет Великой Победы
Эстонский каратель о расстрелах в Пскове: "Не считал, сколько убил"
О том же говорят выписки из материалов, собранных сельскими и городскими комиссиями по установлению зверств оккупантов, например, из акта Витебской районной комиссии от 23 марта 1945 года.
"Гитлеровцы, вторгшись сюда зачумленной ордой, сожгли все до одной постройки, увезли весь скот и превратили цветущие колхозы в руины и пепелища. Массовое истребление мирного населения особенно здесь показало весь звериный облик гитлеровских головорезов", — отмечалось в документе.
В период временной оккупации деревни Себяхи Елагинского сельского совета местный Иловский ров превратился в кладбище, куда они сбрасывали трупы расстрелянных, убитых и замученных.
Это было укрепление длиной без малого полкилометра, шириной два метра и такой же глубиной.
"За период 1941-1943 годов немецкие каратели свезли сюда на автомашинах и расстреляли более восьми тысяч человек из числа военнопленных и советских граждан, детей, стариков бросали в ров и закапывали живыми, а потом по этим могилам проходила немецкая грузовая машина по несколько раз", — указывалось в акте.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
23 декабря 2019, 12:55
В Германии выяснят судьбу карателей, виновных в геноциде во время ВОВ

Кровавый путь с Украины на Кавказ

В лагере № 130 УПВИ МВД Башкирской АССР завели агентурное дело "Убийцы" против военнослужащих 46-й пехотной дивизии вермахта, участвовавших в зверском уничтожении советских граждан в 1942-1943 годах.
Следователи получили свидетельства о массовых убийствах мирного населения и партизан в районе Керчи, в городах Туапсе, Кривой Рог, Барвенково, Днепропетровск и других.
Так, 24 октября 1946 года обер-ефрейтор Симон Карманн рассказал, что их часть расстреляла около 12 тысяч советских граждан.
"Мною лично в городе Керчь было расстреляно 56-80 человек", — признался он.
При наступлении в мае 1942 года гитлеровцы уничтожали партизан, находившихся в катакомбах в двух километрах от города и где было расстреляно несколько тысяч человек, добавлял Карманн.
Затем, в сентябре 1942 года, часть, в которой он служил, продвинулась в район до города Майкопа, где немцев Красная армия сначала остановила, а позже обратила вспять. При отступлении из Краснодарского края в январе 1943 года гитлеровские солдаты расстреливали мирных граждан, которые отказались эвакуироваться.
Бывший военнослужащий карательного полка СС Варяг Г.А. Бурбело
11 августа, 15:20
ФСБ опубликовала документы о гитлеровских карателях среди русской эмиграции
 
ОбществоВитебскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЛенинградНКВД СССРРоссияБез срока давности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающих чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Лента новостейМолния
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающих чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане