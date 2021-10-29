https://ria.ru/20211029/kamchatka-1756844589.html

На Камчатке заведения общепита закроют на ночь до конца ноября

На Камчатке заведения общепита закроют на ночь до конца ноября - РИА Новости, 29.10.2021

На Камчатке заведения общепита закроют на ночь до конца ноября

Заведения общепита в Камчатском крае закроют на ночь до конца ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:14

2021-10-29T13:14

2021-10-29T13:21

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Заведения общепита в Камчатском крае закроют на ночь до конца ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.С 30 октября на Камчатке вводится система QR-кодов, которая будет действовать в учреждениях общепита, фитнес-залах, театрах, музеях, библиотеках, а также на любых конгрессно-выставочных и других мероприятиях свыше 40 человек."Продолжают действовать повсеместные ограничения в графике работы предприятий общественного питания. По 30 ноября включительно все рестораны, кафе и бары не смогут работать с 23:00 до 07:00. Такие изменения в работу объектов общепита внесены в постановление по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецова.Кроме того, внесены изменения в перечень документов, по которым разрешены посещения предприятий общественного питания, организаций культуры. Теперь вместе с медотводом от вакцинации против COVID-19, необходимо одновременно предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не позднее чем за 72 часа до посещения указанной организации."Эти изменения в регионе пока будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Исключение составляют спортивные организации – бассейны, спортивные и тренажёрные залы – где указанные документы нужно будет предоставлять с 30 октября и до смягчения ограничений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм