https://ria.ru/20211029/kamchatka-1756844589.html
На Камчатке заведения общепита закроют на ночь до конца ноября
На Камчатке заведения общепита закроют на ночь до конца ноября - РИА Новости, 29.10.2021
На Камчатке заведения общепита закроют на ночь до конца ноября
Заведения общепита в Камчатском крае закроют на ночь до конца ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:14
2021-10-29T13:14
2021-10-29T13:21
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Заведения общепита в Камчатском крае закроют на ночь до конца ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.С 30 октября на Камчатке вводится система QR-кодов, которая будет действовать в учреждениях общепита, фитнес-залах, театрах, музеях, библиотеках, а также на любых конгрессно-выставочных и других мероприятиях свыше 40 человек."Продолжают действовать повсеместные ограничения в графике работы предприятий общественного питания. По 30 ноября включительно все рестораны, кафе и бары не смогут работать с 23:00 до 07:00. Такие изменения в работу объектов общепита внесены в постановление по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецова.Кроме того, внесены изменения в перечень документов, по которым разрешены посещения предприятий общественного питания, организаций культуры. Теперь вместе с медотводом от вакцинации против COVID-19, необходимо одновременно предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не позднее чем за 72 часа до посещения указанной организации."Эти изменения в регионе пока будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Исключение составляют спортивные организации – бассейны, спортивные и тренажёрные залы – где указанные документы нужно будет предоставлять с 30 октября и до смягчения ограничений", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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камчатский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
13:14 29.10.2021 (обновлено: 13:21 29.10.2021)
На Камчатке заведения общепита закроют на ночь до конца ноября
На Камчатке заведения общепита закроют на ночь до конца ноября, помимо введения QR-кодов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости.
Заведения общепита в Камчатском крае
закроют на ночь до конца ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
С 30 октября на Камчатке вводится система QR-кодов, которая будет действовать в учреждениях общепита, фитнес-залах, театрах, музеях, библиотеках, а также на любых конгрессно-выставочных и других мероприятиях свыше 40 человек.
"Продолжают действовать повсеместные ограничения в графике работы предприятий общественного питания. По 30 ноября включительно все рестораны, кафе и бары не смогут работать с 23:00 до 07:00. Такие изменения в работу объектов общепита внесены в постановление по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина
", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецова.
Кроме того, внесены изменения в перечень документов, по которым разрешены посещения предприятий общественного питания, организаций культуры. Теперь вместе с медотводом от вакцинации против COVID-19, необходимо одновременно предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не позднее чем за 72 часа до посещения указанной организации.
"Эти изменения в регионе пока будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Исключение составляют спортивные организации – бассейны, спортивные и тренажёрные залы – где указанные документы нужно будет предоставлять с 30 октября и до смягчения ограничений", - говорится в сообщении.