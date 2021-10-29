https://ria.ru/20211029/ispytaniya-1756956157.html

В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 29.10.2021

В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

ВМС США успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты, говорится в заявлении. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T22:24

2021-10-29T22:24

2021-10-29T22:57

в мире

ракета

юта

военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. ВМС США успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты, говорится в заявлении.Первые испытания первой ступени прошли в мае. Вторую ступень испытали в августе."Программы стратегических систем ВМС успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени", - говорится в релизе на сайте ВМС.Испытания провели в Промонтори (штат Юта).Первая ступень твердотопливного двигателя станет частью новой ракеты, полезной нагрузкой для которой будет гиперзвуковой планируемый блок - все вместе это образует гиперзвуковую ракету.

https://ria.ru/20211028/pritsel-1756604275.html

юта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ракета, юта, военно-морские силы сша