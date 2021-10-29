https://ria.ru/20211029/ispytaniya-1756956157.html
В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 29.10.2021
В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
ВМС США успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты, говорится в заявлении. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T22:24
2021-10-29T22:24
2021-10-29T22:57
в мире
ракета
юта
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_055f119c0256620cf099c0d3660f85f2.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. ВМС США успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты, говорится в заявлении.Первые испытания первой ступени прошли в мае. Вторую ступень испытали в августе."Программы стратегических систем ВМС успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени", - говорится в релизе на сайте ВМС.Испытания провели в Промонтори (штат Юта).Первая ступень твердотопливного двигателя станет частью новой ракеты, полезной нагрузкой для которой будет гиперзвуковой планируемый блок - все вместе это образует гиперзвуковую ракету.
https://ria.ru/20211028/pritsel-1756604275.html
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d038c3b4521759dfcfadb64238025d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ракета, юта, военно-морские силы сша
22:24 29.10.2021 (обновлено: 22:57 29.10.2021)
В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
ВМС США успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты