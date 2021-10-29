11:51 29.10.2021 (обновлено: 12:00 29.10.2021)
Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
Посольство в Черногории запросило документы, на основании которых Исмаилов получил убежище
БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Посольство России запросило у МИД Черногории документы, на основании которых предприниматель Тельман Исмаилов получил в стране политическое убежище, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Посольство обратилось в МИД Черногории с просьбой предоставить документы от черногорских компетентных органов, на основании которых было предоставлено убежище Тельману Исмаилову", - заявили в дипмиссии.
24 октября, 12:42Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова РФ за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом в официальном сообщении СК уточнялось, что Следственный комитет России "еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова".
Решение о предоставлении убежища Исмаилову ранее приняло МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.
Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.