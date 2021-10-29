https://ria.ru/20211029/ismailov-1756821085.html

Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым

Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым - РИА Новости, 29.10.2021

Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым

Посольство России запросило у МИД Черногории документы, на основании которых предприниматель Тельман Исмаилов получил в стране политическое убежище, сообщили... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:51

2021-10-29T11:51

2021-10-29T12:00

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следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Посольство России запросило у МИД Черногории документы, на основании которых предприниматель Тельман Исмаилов получил в стране политическое убежище, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."Посольство обратилось в МИД Черногории с просьбой предоставить документы от черногорских компетентных органов, на основании которых было предоставлено убежище Тельману Исмаилову", - заявили в дипмиссии.Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова РФ за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом в официальном сообщении СК уточнялось, что Следственный комитет России "еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова".Решение о предоставлении убежища Исмаилову ранее приняло МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20211024/ismailov-1756009603.html

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

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в мире, черногория, россия, тельман исмаилов, мид черногории, следственный комитет россии (ск рф), мвд черногории