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Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым - РИА Новости, 29.10.2021
Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
Посольство России запросило у МИД Черногории документы, на основании которых предприниматель Тельман Исмаилов получил в стране политическое убежище, сообщили... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:51
2021-10-29T12:00
в мире
черногория
россия
тельман исмаилов
мид черногории
следственный комитет россии (ск рф)
мвд черногории
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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Посольство России запросило у МИД Черногории документы, на основании которых предприниматель Тельман Исмаилов получил в стране политическое убежище, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."Посольство обратилось в МИД Черногории с просьбой предоставить документы от черногорских компетентных органов, на основании которых было предоставлено убежище Тельману Исмаилову", - заявили в дипмиссии.Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова РФ за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом в официальном сообщении СК уточнялось, что Следственный комитет России "еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова".Решение о предоставлении убежища Исмаилову ранее приняло МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20211024/ismailov-1756009603.html
https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html
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в мире, черногория, россия, тельман исмаилов, мид черногории, следственный комитет россии (ск рф), мвд черногории
11:51 29.10.2021 (обновлено: 12:00 29.10.2021)
 
Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым

Посольство в Черногории запросило документы, на основании которых Исмаилов получил убежище

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГород Будва в Черногории
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Посольство России запросило у МИД Черногории документы, на основании которых предприниматель Тельман Исмаилов получил в стране политическое убежище, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Посольство обратилось в МИД Черногории с просьбой предоставить документы от черногорских компетентных органов, на основании которых было предоставлено убежище Тельману Исмаилову", - заявили в дипмиссии.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 12:42
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова РФ за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом в официальном сообщении СК уточнялось, что Следственный комитет России "еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова".
Решение о предоставлении убежища Исмаилову ранее приняло МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.
Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Президент группы АСТ Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:15
Адвокат раскрыла подробности задержания Тельмана Исмаилова в Черногории
 
В миреЧерногорияРоссияТельман ИсмаиловМИД ЧерногорииСледственный комитет России (СК РФ)МВД Черногории
 
 
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