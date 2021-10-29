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Небензя заявил о бесполезности давления на Иран
Небензя заявил о бесполезности давления на Иран - РИА Новости, 29.10.2021
Небензя заявил о бесполезности давления на Иран
Давление на Иран с целью ускорить его возврат к переговорам по СВПД не поможет, Россия надеется, что Тегеран скоро приступит к ним, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:57
2021-10-29T19:57
2021-10-29T19:57
в мире
иран
оон
тегеран (город)
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василий небензя
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Давление на Иран с целью ускорить его возврат к переговорам по СВПД не поможет, Россия надеется, что Тегеран скоро приступит к ним, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Я думаю, что, как и в случае с любой другой страной, давление на Иран с целью ускорить его… не помогает. Будете ли вы это делать в двустороннем общении, либо в составе комиссии, или через МАГАТЭ", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров по СВПД в Вене."Мы также их призываем, мы говорим им, что нам надо сесть и наконец вернуться к сделке. Давайте надеяться, что это произойдет скоро", - добавил он.
https://ria.ru/20211029/sanktsii-1756900316.html
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в мире, иран, оон, тегеран (город), магатэ, василий небензя, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
Небензя заявил о бесполезности давления на Иран
Небензя: давление на Иран с целью ускорить его возврат к переговорам по СВПД не поможет