https://ria.ru/20211029/iran-1756879978.html

Замглавы МИД Ирана назвал встречу с заместителем Лаврова плодотворной

Замглавы МИД Ирана назвал встречу с заместителем Лаврова плодотворной - РИА Новости, 29.10.2021

Замглавы МИД Ирана назвал встречу с заместителем Лаврова плодотворной

Замглавы МИД Ирана Али Бакери назвал прошедшие в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым позитивными и плодотворными,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:47

2021-10-29T15:47

2021-10-29T15:47

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иран

москва

мид ирана

сергей лавров

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Бакери назвал прошедшие в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым позитивными и плодотворными, стороны обсудили возможность снятия санкций с Ирана и договорились продолжать консультации на разных уровнях."На плодотворной и позитивной встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым мы обсудили последние события, обменялись мнениями по переговорам о снятии незаконных санкций. Было решено продолжить наши консультации на разных уровнях для укрепления общих позиций", - написал Бакери в Twitter.

https://ria.ru/20211019/afganistan-1755187880.html

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в мире, иран, москва, мид ирана, сергей лавров