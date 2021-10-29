https://ria.ru/20211029/ingushetiya-1756892328.html

В Ингушетии ужесточат ограничения по коронавирусу

В Ингушетии ужесточат ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 29.10.2021

В Ингушетии ужесточат ограничения по коронавирусу

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об ужесточении ограничительных мер по противодействию коронавирусу, в частности, в регионе с 30 октября... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:41

2021-10-29T16:41

2021-10-29T17:01

распространение коронавируса

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республика ингушетия

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коронавирус в россии

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НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об ужесточении ограничительных мер по противодействию коронавирусу, в частности, в регионе с 30 октября вводится запрет на работу торгово-развлекательных комплексов (ТРК) и нахождение в местах массового пребывания людей детей до 14 лет без сопровождения родителей.Согласно указу главы региона, с 30 октября по 1 декабря в Ингушетии запрещено функционирование ТРК, детских аттракционов в закрытых помещениях, нахождение несовершеннолетних до 14 лет в местах массового пребывания людей без сопровождения родителей.Также теперь допуск в гостиницы, санатории и объекты общепита в Ингушетии возможен будет только при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.Кроме того, с 30 октября по 1 декабря работодателям рекомендовано по возможности перевести работников старше 60 лет на дистанционный режим. Невакцинированные граждане старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.В указе жителям республики также рекомендовано отказаться от посещения религиозных объектов, ограничить масштабы проведения свадеб и траурных мероприятий.

https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756892096.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика ингушетия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии