https://ria.ru/20211029/immunitet-1756819070.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 62,7%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 62,7% - РИА Новости, 29.10.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 62,7%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 62,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:45

2021-10-29T11:45

2021-10-29T11:50

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 62,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 29 октября коллективный иммунитет 62,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/kovid-1756806706.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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