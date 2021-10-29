https://ria.ru/20211029/immunitet-1756819070.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 62,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 62,7% - РИА Новости, 29.10.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 62,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 62,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:45
2021-10-29T11:45
2021-10-29T11:50
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 62,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 29 октября коллективный иммунитет 62,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
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москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:45 29.10.2021 (обновлено: 11:50 29.10.2021)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 62,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве 29 октября составил 62,7%