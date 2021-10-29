https://ria.ru/20211029/immunitet-1756818868.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценили в 46,8%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценили в 46,8% - РИА Новости, 29.10.2021
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценили в 46,8%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ вырос до 46,8%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:44
2021-10-29T11:44
2021-10-29T11:44
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ вырос до 46,8%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%", - говорится в сообщении. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 45,7%.
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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценили в 46,8%
Оперштаб: коллективный иммунитет к COVID-19 в России за неделю вырос с 45,7% до 46,8%