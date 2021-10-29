https://ria.ru/20211029/immunitet-1756818868.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценили в 46,8%

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценили в 46,8% - РИА Новости, 29.10.2021

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценили в 46,8%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ вырос до 46,8%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:44

2021-10-29T11:44

2021-10-29T11:44

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ вырос до 46,8%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%", - говорится в сообщении. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 45,7%.

https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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