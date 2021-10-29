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Чем опасны для Польши иллюзии в отношении России
Onet: у Польши нет шансов на победу над Россией - РИА Новости, 29.10.2021
Чем опасны для Польши иллюзии в отношении России
Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект "Об обороне отечества", в котором Россия рассматривается в качестве... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T06:39
2021-10-29T06:39
в мире
польша
ярослав качиньский
мариуш блащак
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект "Об обороне отечества", в котором Россия рассматривается в качестве потенциального противника. Документ представили 26 ноября глава правящей партии Ярослав Качиньский и глава МВД Мариуш Блащак.В законопроекте среди прочего предусмотрен "механизм финансирования Вооруженных сил, механизм развития армии и ее вооружения".Автор статьи отмечает, что ключевыми элементами, позволившими российской армии нарастить потенциал, были, в частности: существенное увеличение расходов на вооружения, регулярные учения и реформы, суть которых сводилась к ликвидации неэффективных подразделений. Также журналист упоминает периодические внеплановые учения.Все перечисленные аспекты в новом документе не учтены, отмечает Onet. Варшава не устраивает внезапных маневров, теряет союзников и не стремится содержать войска должным образом. Россия же ушла по этим пунктам далеко вперед."У Польши, что очевидно каждому, имеющему хоть какое-то представление о военном деле, не будет в столкновении с Москвой никаких шансов. Тот, кто утверждает обратное, как минимум лукавит. Сравнение польских и российских возможностей не оставляет никаких иллюзий по поводу исхода такого столкновения", - констатирует автор, отмечая, что риторика Качиньского вселяет тревогу.Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивном поведении" и заявляла, что не представляет ни для кого угрозы и не будет ни на кого нападать, о чем Западу известно, но Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, польша, ярослав качиньский, мариуш блащак, россия
06:39 29.10.2021
 
Onet: у Польши нет шансов на победу над Россией

Onet: планы реформы польской армии не приблизят Варшаву к победе над Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект "Об обороне отечества", в котором Россия рассматривается в качестве потенциального противника. Документ представили 26 ноября глава правящей партии Ярослав Качиньский и глава МВД Мариуш Блащак.
В законопроекте среди прочего предусмотрен "механизм финансирования Вооруженных сил, механизм развития армии и ее вооружения".
Автор статьи отмечает, что ключевыми элементами, позволившими российской армии нарастить потенциал, были, в частности: существенное увеличение расходов на вооружения, регулярные учения и реформы, суть которых сводилась к ликвидации неэффективных подразделений. Также журналист упоминает периодические внеплановые учения.
Все перечисленные аспекты в новом документе не учтены, отмечает Onet. Варшава не устраивает внезапных маневров, теряет союзников и не стремится содержать войска должным образом. Россия же ушла по этим пунктам далеко вперед.
Польши, что очевидно каждому, имеющему хоть какое-то представление о военном деле, не будет в столкновении с Москвой никаких шансов. Тот, кто утверждает обратное, как минимум лукавит. Сравнение польских и российских возможностей не оставляет никаких иллюзий по поводу исхода такого столкновения", - констатирует автор, отмечая, что риторика Качиньского вселяет тревогу.
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 01:23
Британцы сравнили Польшу с гавкающей собакой из-за нападок на Россию
Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивном поведении" и заявляла, что не представляет ни для кого угрозы и не будет ни на кого нападать, о чем Западу известно, но Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаЯрослав КачиньскийМариуш БлащакРоссия
 
 
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