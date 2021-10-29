https://ria.ru/20211029/illyuzii-1756786946.html

Чем опасны для Польши иллюзии в отношении России

Onet: у Польши нет шансов на победу над Россией - РИА Новости, 29.10.2021

Чем опасны для Польши иллюзии в отношении России

Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект "Об обороне отечества", в котором Россия рассматривается в качестве... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T06:39

2021-10-29T06:39

2021-10-29T06:39

в мире

польша

ярослав качиньский

мариуш блащак

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект "Об обороне отечества", в котором Россия рассматривается в качестве потенциального противника. Документ представили 26 ноября глава правящей партии Ярослав Качиньский и глава МВД Мариуш Блащак.В законопроекте среди прочего предусмотрен "механизм финансирования Вооруженных сил, механизм развития армии и ее вооружения".Автор статьи отмечает, что ключевыми элементами, позволившими российской армии нарастить потенциал, были, в частности: существенное увеличение расходов на вооружения, регулярные учения и реформы, суть которых сводилась к ликвидации неэффективных подразделений. Также журналист упоминает периодические внеплановые учения.Все перечисленные аспекты в новом документе не учтены, отмечает Onet. Варшава не устраивает внезапных маневров, теряет союзников и не стремится содержать войска должным образом. Россия же ушла по этим пунктам далеко вперед."У Польши, что очевидно каждому, имеющему хоть какое-то представление о военном деле, не будет в столкновении с Москвой никаких шансов. Тот, кто утверждает обратное, как минимум лукавит. Сравнение польских и российских возможностей не оставляет никаких иллюзий по поводу исхода такого столкновения", - констатирует автор, отмечая, что риторика Качиньского вселяет тревогу.Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивном поведении" и заявляла, что не представляет ни для кого угрозы и не будет ни на кого нападать, о чем Западу известно, но Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211022/polsha-1755715988.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, ярослав качиньский, мариуш блащак, россия