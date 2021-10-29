https://ria.ru/20211029/il-76-1756784376.html

Немецкого пропагандиста напугали русские бомбы

Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами - РИА Новости, 29.10.2021

Немецкого пропагандиста напугали русские бомбы

Немецкая газета Bild опубликовала материал о "внушающих беспокойство" тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T03:46

2021-10-29T03:46

2021-10-29T09:38

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военно-транспортная авиация вкс рф

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Немецкая газета Bild опубликовала материал о "внушающих беспокойство" тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76.В материале издания под авторством журналиста Юлиана Репке приводится сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Как отмечали в российском военном ведомстве, во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометания и выполнении стрельб. "Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полетов и уникальными исходя из задач военно-транспортной авиации", - говорилось в заявлении.Как говорится в заголовке к статье Bild, российские военные устанавливают бомбы на транспортных самолетах, в связи с чем задается вопрос о возможном "планировании неожиданного нападения".Фотографии со сборов внушили Репке "беспокойство". Так, на подписи к одному из фото с Ил-76 указано: "Солдаты даже установили пулемет в корме транспортного самолета", притом что кормовая установка с двумя спаренными пушками ГШ-23 является штатной для старых модификаций этого военно-транспортного самолета.Автор статьи задается вопросом, почему российские военные устанавливают "смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей".За комментарием издание обратилось к "независимому военному блогеру" из Финляндии Петри Мякеля, который сообщил, это такие мероприятия проводятся уже некоторое время. При этом он высказал Bild "тревожное объяснение" подобных сборов. "Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или "внезапную высадку десанта" на врага, который не знает, что его ждет", - утверждает он. Данная теория, как заявляет Репке, "беспокоит" не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области "находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО".Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российскими вооруженными силами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал при этом, что хотя Москва ни для кого не представляет угрозы, однако она не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.Ил-76 (по кодификации НАТО Candid — "прямой, искренний") — советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, первая серийная модель поднялась в воздух 5 мая 1973 года. Самолет предназначен для десантирования личного состава и транспортировки грузов и техники разного назначения. На военных версиях Ил-76 установлена кормовая установка с двумя пушками ГШ-23 для защиты задней полусферы, также возможна подвеска свободнопадающих бомб или радиомаяков на балочных держателях. О проведении учений по применению авиационных бомб экипажами Ил-76 российское Минобороны сообщало еще в 2015 году.

https://ria.ru/20211028/pritsel-1756604275.html

https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html

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россия

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