https://ria.ru/20211029/guterresh-1756883927.html
Генсек ООН призвал державы G20 преодолеть недостаток доверия друг к другу
Генсек ООН призвал державы G20 преодолеть недостаток доверия друг к другу - РИА Новости, 29.10.2021
Генсек ООН призвал державы G20 преодолеть недостаток доверия друг к другу
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал крупные державы G20 преодолеть недостаток доверия в сфере распределения вакцин, экономического восстановления от пандемии и... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:05
2021-10-29T16:05
2021-10-29T16:05
в мире
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рим
большая двадцатка
воз
антониу гутерреш
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РИМ, 29 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал крупные державы G20 преодолеть недостаток доверия в сфере распределения вакцин, экономического восстановления от пандемии и борьбы с изменением климата.Саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября."Мы видим опасный уровень недоверия среди великих держав. Среди членов G20. Между развитыми и развивающимися странами, включая страны с развивающейся экономикой. Самая важная цель этого саммита G20 должна заключаться в восстановлении доверия путем устранения основных источников недоверия, коренящихся в несправедливости, неравенстве и геополитических разногласиях", - сказал Гутерреш журналистам.Прежде всего, по его словам, необходимо преодолеть нехватку доверия в сфере распределения вакцин от коронавируса и "вакцинный национализм".Как указал генсек, жители богатейших стран уже получают третью дозу вакцины, тогда как только 5% африканцев сегодня вакцинированы полностью.Гутерреш призвал страны "двадцатки" поддержать запущенную ВОЗ глобальную стратегию вакцинации. Она предполагает охватить вакцинами 40% населения земли до конца года и 70% - к середине 2022 года.Генсек также указал на огромный разрыв между странами в материальных ресурсах для восстановления после пандемии.Он призвал G20 продлить инициативу по приостановке обслуживания долга на следующий год и сделать ее доступной для всех уязвимых стран с крупной задолженностью и стран со средним уровнем дохода, которые об этом просят.В-третьих, как указал генсек доверие подрывается недостатком действий по борьбе с изменением климата."Нам нужны более амбициозные меры по смягчению последствий, чтобы вывести нас на надежный путь к сохранению уровня глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия", - отметил он.Это требует конкретных действий сейчас, чтобы сократить глобальные выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году, добавил генсек.
https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756875242.html
https://ria.ru/20211029/g20-1756874123.html
https://ria.ru/20211029/g20-1756840981.html
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в мире, оон, рим, большая двадцатка, воз, антониу гутерреш
Генсек ООН призвал державы G20 преодолеть недостаток доверия друг к другу
Генсек ООН призвал державы G20 преодолеть недостаток доверия друг к другу в трех сферах
РИМ, 29 окт – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
призвал крупные державы G20
преодолеть недостаток доверия в сфере распределения вакцин, экономического восстановления от пандемии и борьбы с изменением климата.
Саммит G20 пройдет в Риме
30-31 октября.
"Мы видим опасный уровень недоверия среди великих держав. Среди членов G20. Между развитыми и развивающимися странами, включая страны с развивающейся экономикой. Самая важная цель этого саммита G20 должна заключаться в восстановлении доверия путем устранения основных источников недоверия, коренящихся в несправедливости, неравенстве и геополитических разногласиях", - сказал Гутерреш журналистам.
"Я обращаюсь к G20 с призывом к решительным шагам по преодолению недостатка доверия по трем направлениям", - добавил он.
Прежде всего, по его словам, необходимо преодолеть нехватку доверия в сфере распределения вакцин от коронавируса и "вакцинный национализм".
Как указал генсек, жители богатейших стран уже получают третью дозу вакцины, тогда как только 5% африканцев сегодня вакцинированы полностью.
Гутерреш призвал страны "двадцатки" поддержать запущенную ВОЗ
глобальную стратегию вакцинации. Она предполагает охватить вакцинами 40% населения земли до конца года и 70% - к середине 2022 года.
Генсек также указал на огромный разрыв между странами в материальных ресурсах для восстановления после пандемии.
"Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28% своего валового внутреннего продукта в экономическое восстановление. Для стран со средним уровнем дохода эта цифра составляет до 6,5%", - указал он.
Он призвал G20 продлить инициативу по приостановке обслуживания долга на следующий год и сделать ее доступной для всех уязвимых стран с крупной задолженностью и стран со средним уровнем дохода, которые об этом просят.
В-третьих, как указал генсек доверие подрывается недостатком действий по борьбе с изменением климата.
"Нам нужны более амбициозные меры по смягчению последствий, чтобы вывести нас на надежный путь к сохранению уровня глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия", - отметил он.
Это требует конкретных действий сейчас, чтобы сократить глобальные выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году, добавил генсек.