https://ria.ru/20211029/gubernator-1756783175.html
Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении" - РИА Новости, 29.10.2021
Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
Бывшего губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в "насильственном прикосновении": против него подали иск, в котором говорится, что он... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T02:42
2021-10-29T02:42
2021-10-29T02:49
в мире
сша
джо байден
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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НЬЮ-ЙОРК, 29 сен – РИА Новости. Бывшего губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в "насильственном прикосновении": против него подали иск, в котором говорится, что он "преднамеренно и c незаконной целью" трогал женщину за грудь.В документе, который подписан следователем Эми Ковальски, говорится, что она обвиняет Куомо в том, что он 7 декабря 2020 года в губернаторской резиденции совершил правонарушение - "насильственное прикосновение".По данным следователя, эти действия Куомо совершал "с целью унижения и удовлетворения своих сексуальных желаний".По данным СМИ, речь идет о бывшей помощнице Куомо Бриттани Коммиссо. Как сообщает пресса, насильственное прикосновение - это правонарушение, которое влечет наказание до одного года тюремного заключения.Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако перед женщинами Куомо все же извинился.К отставке его призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы от Нью-Йорка.
https://ria.ru/20211027/tsukerberg-1756424321.html
https://rsport.ria.ru/20211001/domogatelstva-1752594811.html
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в мире, сша, джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
02:42 29.10.2021 (обновлено: 02:49 29.10.2021)
Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
Экс-губернатора Нью-Йорка Куомо обвинили в "насильственном прикосновении" к женской груди
НЬЮ-ЙОРК, 29 сен – РИА Новости.
Бывшего губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
обвинили в "насильственном прикосновении": против него подали иск, в котором говорится, что он "преднамеренно и c незаконной целью" трогал женщину за грудь.
В документе, который подписан следователем Эми Ковальски, говорится, что она обвиняет Куомо в том, что он 7 декабря 2020 года в губернаторской резиденции совершил правонарушение - "насильственное прикосновение".
"В вышеупомянутый день, в упомянутом месте и в упомянутое время Эндрю Куомо преднамеренно и c незаконной целью насильно просунул свою руку под блузку жертвы и поместил на интимную часть тела", - говорится в тексте.
По данным следователя, эти действия Куомо совершал "с целью унижения и удовлетворения своих сексуальных желаний".
По данным СМИ, речь идет о бывшей помощнице Куомо Бриттани Коммиссо. Как сообщает пресса, насильственное прикосновение - это правонарушение, которое влечет наказание до одного года тюремного заключения.
Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако перед женщинами Куомо все же извинился.
К отставке его призывали президент США Джо Байден
, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси
, сенаторы от Нью-Йорка.