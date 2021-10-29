https://ria.ru/20211029/gubernator-1756783175.html

Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"

Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении" - РИА Новости, 29.10.2021

Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"

Бывшего губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в "насильственном прикосновении": против него подали иск, в котором говорится, что он... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T02:42

2021-10-29T02:42

2021-10-29T02:49

в мире

сша

джо байден

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сен – РИА Новости. Бывшего губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в "насильственном прикосновении": против него подали иск, в котором говорится, что он "преднамеренно и c незаконной целью" трогал женщину за грудь.В документе, который подписан следователем Эми Ковальски, говорится, что она обвиняет Куомо в том, что он 7 декабря 2020 года в губернаторской резиденции совершил правонарушение - "насильственное прикосновение".По данным следователя, эти действия Куомо совершал "с целью унижения и удовлетворения своих сексуальных желаний".По данным СМИ, речь идет о бывшей помощнице Куомо Бриттани Коммиссо. Как сообщает пресса, насильственное прикосновение - это правонарушение, которое влечет наказание до одного года тюремного заключения.Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако перед женщинами Куомо все же извинился.К отставке его призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы от Нью-Йорка.

https://ria.ru/20211027/tsukerberg-1756424321.html

https://rsport.ria.ru/20211001/domogatelstva-1752594811.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)